L'Apple Vision Pro 2 ne sortira pas avant fin 2025

Ceux qui hésitent à aller dans le futur en s'offrant le très cher Apple Vision Pro à 3 499 dollars, sachez que la nouvelle version n'arrivera pas avant dix-huit mois. Autrement dit, n'attendez pas un Vision Pro 2 avant fin 2025, selon Mark Gurman de Bloomberg.

La deuxième génération du Vision Pro dans 18 mois

Dans le cadre de sa newsletter dominicale, le journaliste américain, spécialisé dans les produits Apple, nous explique donc qu'Apple va prendre son temps pour proposer un nouveau casque VR/AR.

Apple Inc. est probablement à au moins 18 mois du lancement d'une deuxième génération de Vision Pro.

Si la deuxième génération du Vision Pro est attendue, c'est qu'elle pourrait régler plusieurs problèmes du premier modèle, constaté par de nombreux clients. Le casque a été critiqué pour son poids, l'étroitesse du champ de vision et d'autres facteurs comme la difficulté à l'utiliser sur la durée sans maux de tête. Tout cela conduisait, la semaine dernière, certains utilisateurs de la première heure à renvoyer leur appareil. Pour notre confrère, c'est normal :

Les retours sont normaux et se produisent pour toutes sortes de raisons.



Mais le Vision Pro est unique. Si vous en avez déjà acheté un, il y a de fortes chances que vous soyez un fan inconditionnel d'Apple ou un adepte précoce des nouvelles technologies. On peut supposer que ce groupe est beaucoup moins susceptible de renvoyer un produit que l'acheteur normal d'un iPhone ou d'un iPad.

Nous sommes d'accord, bien que nous restons sceptique sur la capacité d'Apple a mettre un casque sur la tête de tous les clients ayant un iPhone. Outre le prix, le casque propose une expérience plus individuelle que jamais, sans oublier que la productivité est moindre par rapport à un Mac. En tout cas dans cette première version.



D'ici dix-huit mois, la firme de Cupertino pourrait corriger les défauts de jeunesse de son casque, mais ne vous attendez pas à une révolution. Le poids ne sera pas divisé par deux par exemple. L'idée étant certainement d'améliorer l'autonomie et de réduire les coûts de production afin de baisser les prix. L'écart avec le concurrent numéro un, le Meta Quest, est énorme en termes de tarif.

La deuxième génération chez Apple

Apple n'arrive que très rarement en premier sur un marché. Son objectif étant d'être les meilleurs, pas les premiers nous rappelait Tim Cook. Avec le Vision Pro, elle reprend ses bonnes vieilles habitudes en proposant un produit proche du prototype, mais avec une interface utilisateur très soignée. C'est son point fort, avec l'interactivité des yeux et des mains. Pour mémoire, l'iPhone original ne disposait pas de la connectivité 3G, de la possibilité de copier-coller, ni de l'App Store qui est aujourd'hui si synonyme du produit. L'Apple Watch était lente et non étanche. L'iPad n'était qu'un gros iPhone, se démarquant avec le temps.



L'Apple Vision Pro devrait suivre la même voie, bien aidé par visionOS 2, tandis qu'on attend aussi un version moins chère, qui pourrait tout simplement s'appeler Apple Vision. L'une des pistes serait de supprimer l'écran extérieur EyeSight pour diminuer les coûts.