Pas d'EyeSight pour la version moins chère du casque Apple Vision

Alors qu'on attend toujours le lancement du premier casque Vision Pro pour le début de l'année prochaine, dans un premier temps aux État-Unis, les équipes produits de la société se concentrent déjà sur les prochains itérations. Comme nous l'avions déjà évoqué, Mark Gurman de Bloomberg affirme aujourd'hui qu'Apple donne la priorité au développement d'un modèle moins cher, même au détriment d'autres initiatives comme le projet de lunettes AR. L'idée est de démocratiser l'ordinateur spatial, avant de penser à l'améliorer.

Un prix pratiquement divisé par deux

Celui qui devrait délaisser le patronyme "Pro" devrait être proposer à un prix bien inférieur au modèle Pro, soit entre 1500 et 2500 dollars. L'un des moyens utilisés par Apple pour réduire les coûts est de supprimer la fonction EyeSight qui utilise un écran OLED externe pour projeter un rendu de l'expression faciale de l'utilisateur à d'autres personnes. C'est un élément distinctif du Vision Pro par rapport à la concurrence, bien que la fonctionnalité n'était toujours pas implémenté lors de nos tests en Labs.



Dans la dernière édition de sa lettre d'information "Power On", Mark Gurman indique également qu'Apple réduira généralement le nombre de caméras et de capteurs dans le casque moins cher, par rapport à Vision Pro, afin de réaliser une autre mesure d'économie. Mais le journaliste ne précise pas l'inconvénient qui en résultera pour les utilisateurs.

Adieu EyeSight ?

La fonction EyeSight est un bon candidat à la réduction des coûts, car elle n'apporte pratiquement rien au porteur de l'appareil lui-même. EyeSight aide surtout les autres personnes présentes dans la pièce à être conscientes de ce que regarde le porteur de Vision Pro. Lorsque l'utilisateur du Vision Pro vit une expérience immersive, l'écran s'obscurcit. Lorsque l'utilisateur regarde vers le monde réel, ses yeux sont recréés via un avatar 3D appelé "Persona".



EyeSight est obtenu en projetant un rendu tridimensionnel du visage et des yeux de l'utilisateur sur un panneau OLED incurvé à l'extérieur. L'écran OLED est encadré de verre lenticulaire, ce qui contribue à donner une illusion de profondeur. Le Vision Pro suit en permanence sa position par rapport à l'autre personne dans la pièce et restitue la perspective correspondante des yeux de l'utilisateur.



Mais toute cette technologie de pointe a un prix, et il est facile d'imaginer qu'Apple trouve ici un moyen de réduire la facture pour le Vision standard. Cela semble être un bon compromis, d'autant qu'elle n'est pas utile à un utilisateur seul.



Au-delà du Vision, Apple développe également un Vision Pro 2 avec comme ambition de réduire l'encombrement et le poids de l'appareil, tout en améliorant les performances. L'autonomie est à priori l'une des priorités.