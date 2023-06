La version moins chère du Vision Pro pas avant 2025 selon Gurman

Apple conserve son ambition de commercialiser une version plus abordable de l'ordinateur spatial Vision Pro d'ici la fin de l'année 2025. Bien que la sortie de Vision Pro ne soit pas prévue avant le début de l'année 2024, Apple continue de travailler sur une version moins chère du produit, chose que nous savons depuis de nombreux mois.

Un casque Apple Vision

Dans son article dominical, Mark Gurman de Bloomberg rapporte qu'Apple cherche à lancer un produit AR/VR spatial plus abordable deux ans. Parallèlement, Apple travaille également sur un Vision Pro 2 doté d'un processeur plus rapide pour des performances améliorées.



Maintenant que le nom Vision Pro est connu, M. Gurman estime que la version plus abordable pourrait s'appeler "Apple Vision" ou peut-être "Apple Vision One". Mais comment Apple parviendra-t-elle à réduire le prix ? Voici quelques idées.

Dans la version initiale de Vision Pro, les composants les plus coûteux sont les puces M2 et R1, les deux écrans micro-OLED 4K, ainsi que l'appareil photo et les capteurs. Pour réduire les coûts, Apple pourrait utiliser "probablement des écrans de moindre qualité", un processeur moins performant, ainsi qu'un ensemble plus restreint de caméras et de capteurs. L'entreprise pourrait également supprimer les haut-parleurs audio spatiaux du casque lui-même et encourager les utilisateurs à utiliser leurs propres AirPods Pro pour le son.



Apple pourrait également opter pour un bandeau plus simple, passer à un réglage de l'IPD (distance entre les pupilles des yeux) manuel plutôt qu'automatique et supprimer des fonctionnalités telles que la caméra 3D. Grâce à un processus de production plus optimisé, des économies d'échelle et une monture moins coûteuse, il est envisageable qu'Apple parvienne à réduire le prix de plusieurs centaines de dollars.



Cependant, M. Gurman souligne qu'il y a certains domaines dans lesquels Apple ne fera probablement pas de compromis. L'écran externe, appelé EyeSight, qui affiche les yeux de l'utilisateur, ainsi que le système de suivi des yeux et des mains, sont aussi essentiels pour l'Apple Vision qu'un écran tactile l'est pour un iPhone. Il est donc probable qu'un modèle moins cher conserve ces caractéristiques.



Reste que ce calendrier semble très optimiste. Le casque Vision Pro lui-même a déjà été retardé à plusieurs reprises, il ne serait donc pas surprenant que la version plus abordable en fasse de même. Si Apple parvient à sortir une version moins chère de Vision Pro en 2025, cela ne se produira probablement qu'à la fin de l'année.



Gurman a également mentionné précédemment les projets d'Apple de lancer une version moins chère de Vision Pro en janvier, mais a noté que les projets d'Apple en matière de lunettes AR avaient pris du retard. Le rapport d'aujourd'hui confirme que, idéalement, Apple vise toujours une fenêtre de sortie en 2025. Quant aux lunettes, ne les attendez pas avant 2027...