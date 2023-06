Voici la marge d'Apple sur le casque Vision Pro

Après le test, les gestes de navigation, le poids, le taux de rafraîchissement ou encore le mode invité, voici que l'on découvre le coût de fabrication du casque Apple Vision Pro. L'ordinateur spatial comme aime à l'appeler Apple sera facturé 3 499 $ aux clients américains en 2024 (on n'a pas encore de date ni de prix pour la France), mais savez-vous combien à combien revient-t-il à la firme, juste en composants et en assemblage ?

Un coût de production énorme pour le vision Pro

Selon une source sur Twitter, le coût de fabrication du Vision Pro pour Apple serait de plus de 1 500 dollars, alors que le casque de réalité virtuelle est vendu à 3 499 dollars aux États-Unis. Alors que le tarif salé est critiqué de toute part, Tim Cook a tenu a rappelé que la technologie de pointe n'est pas gratuite.

Si la marge paraît importante, elle ne l'est pas quand on intègre également les frais de transport et de stockage, les investissements marketing, les coûts de recherche et développement et autres qui ont parfois commencé il y a dix ans. L'entreprise a indiqué lors du keynote que son ordinateur spatial avait fait l'objet de plus de 5 000 brevets déposés aux États-Unis.

Dans le détail, on apprend que le premier poste de dépense pour Apple et son Vision Pro n'est autre que le double écran micro-OLED signé Sony, un fournisseur inhabituel pour Apple. Jusqu'à présent, Apple faisait principalement confiance à LG Display, Samsung et BOE Electronics pour ses écrans. L'écran japonais du Vision Pro coûterait environ 700 dollars, en raison de la présence de deux affichages 4K nécessaires pour une résolution sans distorsion visible. La présentation du casque Vision Pro avait d'ailleurs pointé du doigt le fait qu'un pixel de l'affichage du casque était 64 fois plus petit qu'un pixel d'écran OLED d'iPhone 14 Pro.

Ensuite, on trouve le coût d'assemblage par LuxShare qui est estimé à 130 dollars. LuxShare est une entreprise qui a déjà contribué au succès de certains modèles d'iPhone très populaires. Foxconn, quant à elle, a été écartée en raison de sa position en Chine, ce qui suscite d'ailleurs des inquiétudes parmi de nombreux analystes, selon les rumeurs récentes.

Juste derrière, la puce M2 du Vision Pro représenterait un coût d'environ 120 dollars. Il s'agit d'un processeur de conception propriétaire, mais sa fabrication en série est confiée à TSMC. La puce R1 est à part visiblement.

Seul souci avec ces chiffres, c'est qu'ils n'ont été corroborés par personne de reconnu dans l'industrie, bien qu'ils ne paraissent pas délirants. Cependant, Ross Young, un analyste réputé de Display Supply Chain Consultants, a suggéré que la dalle de Sony a beau être chère, elle ne serait pas facturée 700 $, mais un peu moins.



Dans tous les cas, vu le prix grand public annoncé, il est clair que la fabrication du casque est onéreuse. Apple a l'habitude d'avoir une marge d'au moins 50 % sur ses produits, ce qui est le cas ici avec plus de 56 %.

Voici enfin le tweet en question :