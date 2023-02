Luxshare va gérer la production du premier casque MR d'Apple

Le prolifique analyste Ming-Chi Kuo vient de publier une note expliquant comment Apple a prévu de produire son premier casque de réalité mixte, alliant AR et VR. Alors que Pegatron a été initialement désigné pour s'occuper du développement et de la production du casque, Luxshare va également y prendre part, surtout pour se mettre en jambes pour le second modèle, plus abordable.

Un premier pas pour le casque Apple

Pour Kuo, Pegatron va transfèrer l'équipe de développement AR/MR et les ressources de production à Luxcaseict (une coentreprise entre Luxshare ICT et Pegatron), dirigée par Luxshare ICT, dans les prochaines semaines. Cela signifie essentiellement que Luxshare prendra en charge la conception et la production ultérieures de ce produit. Ces changements conduiront à l'accélération de la réduction du coût du casque, ce qui correspond aux attentes d'Apple qui souhaite un deuxième modèle plus abordable.

Comme les expéditions de la première génération de casques AR/VR d'Apple seront faibles, il est difficile pour Luxshare de profiter de cet investissement à court terme. Mais la croissance de l'entreprise sera essentiellement dépendante d'Apple en 2023 et 2024.

Luxshare ICT utilisera Luxcaseict pour gagner des commandes pour les nouveaux produits de casque AR/MR d'Apple à l'avenir. Je pense que le meilleur scénario pour Luxcaseict est que les casques d'Apple se vendent bien et que l'on procède à une introduction en bourse lorsque la visibilité de la croissance des revenus et des bénéfices est bonne.

Tout prévu pour le second casque

Le casque de réalité mixte de deuxième génération d'Apple comprend un modèle haut de gamme et un bas de gamme. Le haut de gamme et le bas de gamme seront développés et produits par Luxcaseict et Foxconn, respectivement. Le calendrier actuel de lancement des deux modèles se situe probablement en 2025.



Mais pour l'analyste, l'avenir du casque Apple est incertain :

Je pense que cela pourrait être un signal d'alarme potentiel pour Apple. Bien qu'elle ait déclaré à plusieurs reprises qu'elle était optimiste en ce qui concerne la réalité augmentée, pourquoi les fournisseurs ne sont-ils pas disposés à continuer à coopérer avec Apple pour développer ce produit ? Au cours des deux dernières années, pourquoi certains fournisseurs d'Apple ont-ils été plus disposés à investir dans de nouvelles activités, telles que les véhicules électriques, qu'à coopérer à l'expansion/investissement d'Apple ?



Qu'en pensez-vous ? Est-ce que les futurs produits AR/VR/MR d'Apple pourront faire la différence et se vendre à grande échelle ?