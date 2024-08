Apple recrute Cynthia Bowman pour gérer l'inclusion et la diversité

Nouvelle figure chez Apple, avec l'embauche de Cynthia Bowman, une ancienne pointure du secteur bancaire, en tant que nouvelle vice-présidente chargée de l'inclusion et de la diversité. Elle succède à Barbara Whye, qui a rejoint l'entreprise en 2021 après avoir quitté Intel.

Un nouveau responsable de la diversité

Bloomberg a obtenu une déclaration d'Apple à propos de la nouvelle responsable.

Nous sommes ravis que Cynthia Bowman soit la prochaine vice-présidente d'Apple chargée de l'inclusion et de la diversité. Cynthia est une dirigeante accomplie dans son domaine et elle est profondément engagée dans le travail que nous faisons pour faire progresser l'inclusion et la diversité chez Apple.

Le curriculum vitæ de Cynthia Bowman parle de lui-même. Elle a travaillé pendant 17 ans pour Bank of America, et est également passée dans des entreprises telles qu'Accenture et AT&T. Chez Apple, elle rendra compte à Carol Surface, Chief People Officer, et travaillera avec des groupes pour soutenir la diversité.

Apple est connu pour ses investissements dans de nombreuses politiques sociales. Par exemple, la société a investi plus de 200 millions de dollars dans son initiative "Racial Equity and Justice" (équité raciale et justice), qui vise à favoriser l'inclusion en améliorant l'éducation, la réforme de la justice pénale et la qualité de l'économie. Apple s'efforce également d'améliorer la diversité au sein de son personnel. Elle organise également des évènements pour les entrepreneurs de couleur, lance des accessoires pour les personnes noires et les LGBT.

Entre 2014 et 2022, le pourcentage d'employés noirs est passé de 7 % à environ 9 % aux États-Unis. Le nombre d'employés asiatiques a doublé pour atteindre 30 %, tandis que la part des travailleurs latinos est passée de 11 % à 15 %.

C'est une vision particulière de la société, dite racialiste, que l'on ne connaît pas en France.



La nouvelle venue remplace ainsi M. Whye qui prend sa retraite et accompagnera avec Bowman au cours des prochains mois pour assurer la transition.