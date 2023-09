General Motors recrute d'anciens génies d'Apple pour son équipe des logiciels et services

Quand Apple perd l'un de ses ingénieurs, développeurs ou cadres, il faut en général peu de temps avant qu'une entreprise concurrente ou d'un autre marché saisisse l'occasion de recruter cet ancien salarié. C'est ce qui vient de se passer chez General Motors, souhaitant accélérer le développement de ses logiciels et services, l'entreprise s'est rapprochée d'anciens directeurs d'iCloud et d'Apple Pay.

Avoir une expérience chez Apple sur son CV est un avantage aux États-Unis

Dans un mouvement stratégique pour renforcer sa présence dans l'univers de la voiture électrique, General Motors (GM) vient de faire appel à d'anciens salariés de chez Apple. Contrairement à d'autres constructeurs automobiles, GM refuse catégoriquement d'embarquer dans ses nouvelles voitures des systèmes tiers de divertissement comme Apple CarPlay ou Android Auto, l'entreprise souhaite son propre système maison. Cette technique est probablement pour éviter des commissions qui iraient à Apple ou Google puisqu'on imagine qu'inclure un système comme CarPlay n'est pas gratuit.



David Richardson, nouvellement nommé vice-président de la division logiciels et services de GM, a été un pilier d'Apple pendant une douzaine d'années. Dans son rôle précédent, Richardson était responsable de l'ingénierie pour l'infrastructure cloud chez Apple, supervisant des équipes en charge d'iCloud, FaceTime et Siri.

Il est rejoint par Baris Cetinok, qui a dédié neuf ans de sa carrière à Apple, où il occupait le poste de directeur principal pour iCloud, Apple Pay et d'autres services numériques. Ces deux recrues de taille travailleront sous la direction de Mike Abbott, lui-même un ancien d'Apple. Abbott, désormais vice-président en charge des logiciels et services chez GM, est directement rattaché à la PDG de GM, Mary Barra.

Des recrutements synonymes de divertissements à bord

Avec ces embauches, GM semble avoir des ambitions bien définies. La société envisage de développer son propre système d'infodivertissement, cherchant à diversifier ses sources de revenus et à créer un écosystème à ses véhicules électriques. Ce choix de General Motors n'est pas surprenant, car d'autres constructeurs comme Tesla optent aussi pour cette stratégie en développant leurs propres systèmes d'infodivertissement et services.



GM n'est pas le seul constructeur automobile à reconnaître la valeur des experts d'Apple, Ford a également accueilli Peter Stern, ancien bras droit du vice-président d'Apple, Eddy Cue.

Cette migration de talents d'Apple vers l'industrie automobile pourrait être révélatrice. Il est largement spéculé qu'Apple a des projets liés à la voiture autonome, bien qu'aucune annonce officielle n'ait été faite à ce sujet pour l'instant. Cependant, avec les mouvements de ces géants de l'industrie, il est clair que les frontières entre la technologie et l'automobile sont plus floues que jamais.