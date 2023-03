GM abandonne CarPlay pour ses futurs véhicules électriques

L'entreprise vise un chiffre d'affaires annuel de 20 à 25 milliards de dollars pour les abonnements d'ici 2030. GM continuera apparemment à proposer CarPlay dans ses voitures à essence, de sorte que ce changement ne s'applique qu'aux VE. Il s'agit d'une décision très surprenante, pour ne pas dire plus. En effet, outre le fait que les clients sont habitués à avoir le choix entre CarPlay et Android Auto, GM est une marque très populaire aux États-Unis, qui est également le pays où l'iPhone règne en maître. Mis à part Tesla qui s'y refuse toujours , GM est à peu près le seul constructeur dans ce cas. Qu'en pensez-vous ?

Nous avons beaucoup de nouvelles fonctions d'aide à la conduite qui sont plus étroitement liées à la navigation. Nous ne voulons pas concevoir ces fonctions de manière à ce qu'elles dépendent de la possession d'un téléphone portable.

GM travaille avec Google depuis 2019 pour développer le logiciel qui sera utilisé dans les futures voitures électriques. Au lancement, le logiciel offrira un accès à Google Maps HD (vu chez Volvo) et à Google Assistant sans frais supplémentaires pendant huit ans. Les futures versions du logiciel proposeront des applications dédiées comme Spotify et Audible. Mike Himche, directeur exécutif de l'expérience numérique du cockpit, a déclaré :

Comme le rapporte Reuters , la décision de General Morots d'arrêter de proposer CarPlay commencera avec la Chevrolet Blazer 2024. Ce changement est censé aider GM à "capturer plus de données sur la façon dont les consommateurs conduisent et rechargent les VE". L'entreprise souhaite également développer son propre système d'infodivertissement basé sur ses fonctionnalités d'aide à la conduite comme Super Cruise.

