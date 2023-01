CES 2023 : le magnifique Google HD Maps arrive chez Volvo et Polestar

Décidément, lors de ce CES 2023, l'industrie automobile est à la fête. Alors que Google s'est associé avec de nombreux constructeurs, dont le dernier n'est autre que BMW, le géant de la recherche a démarré le déploiement de sa refonte d'Android Auto auprès des utilisateurs. Parmi les nouveautés, on trouve un mode partagé qui permet de profiter de Maps à tout moment. Et justement, la firme a levé le voile sur une nouvelle version HD qui sera d'abord disponible sur le Volvo EX90, puis sur la Polestar 3.

Google Maps facilite la recherche en AR

Les propriétaires des derniers véhicules Polestar auront bientôt avoir un avantage lorsqu'ils naviguent en ville grâce à Google. Le concurrent numéro un d'Apple a introduit des cartes de conduite dites "HD", qui seront d'abord disponibles pour le SUV Polestar 3 et le Volvo EX90, la version électrique du XC90. Cette mise à jour permettra d'obtenir des informations actualisées et détaillées sur la route, notamment sur les voies et les panneaux de signalisation. Ces informations devraient être essentielles pour les futures fonctions d'autopilotage utilisant le Pack Pilot optionnel de la Polestar 3, basé sur la technologie LiDAR, en plus des systèmes d'aide à la conduite déjà utilisés, comme le Pilot Assist.

La Polestar 3 sera disponible à la fin de 2023 et coûtera environ 85 000 $. Le Volvo EX90 devrait également afficher les cartes haute définition en 2024. Les deux modèles ont la particularité d'utiliser Android Automotive, ce qui n'est pas juste Android Auto (l'équivalent de CarPlay), mais un système complet comme CarPlay 2.0 à venir. Si l'entreprise n'a pas daigné en dire plus sur les marques qui y auront droit, nous savons qu'à date, les constructeurs qui ont signé pour Android Automotive sont GM, Honda, Renault et Volvo (qui comprend aussi la marque Polestar).



C'est en tout cas une belle avancée, qui améliore l'expérience de navigation et probablement la partie pilotage automatique avec des données bien plus précises. Le travail sur les robotaxis de Waymo n'y est pas étranger. Espérons qu'Apple en fasse rapidement de même avec Plans dans son nouveau CarPlay à venir en fin d'année.

Autres nouveautés de Google Maps

Notons enfin que certaines nouvelles fonctionnalités présentées par Google lors de ce CES 2023 à Las Vegas seront accessibles au plus grand nombre. Par exemple, les à distance basées sur Google Assistant sont désormais incluses dans une mise à jour pour la Polestar 2. Sans saisir votre téléphone ni vous rendre à la voiture, vous pouvez préconditionner le système de climatisation, déverrouiller les portes, vérifier le niveau de la batterie (y compris l'autonomie estimée) et effectuer d'autres tâches de base. Un pas de plus en direction de Tesla...



Regardez la vidéo de présentation :

Source : Volvo.