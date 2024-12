Tesla Model Q : la voiture à moins de 30 000 dollars arriverait en 2025

Les rumeurs d'une Tesla abordable se précisent enfin avec l'annonce d'une Model Q prévue pour 2025. Alors que les voitures électriques peinent à atteindre le marché entrée de gamme à cause des coûts de fabrication, Tesla pourrait de nouveau frapper un grand coup en sortant un modèle plus abordable.

Un positionnement agressif sous les 30 000 dollars

Tesla prépare son offensive sur le segment des véhicules électriques abordables avec sa future Model Q, annoncée lors d'une réunion d'investisseurs avec Deutsche Bank. Ce nouveau modèle, dont le nom de code interne est "Redwood", vise un prix particulièrement attractif sous la barre des 30 000 dollars (environ 27 800 euros), pouvant même descendre jusqu'à 25 000 dollars sur le marché américain.



La Model Q sera construite sur une toute nouvelle plateforme, avec des dimensions réduites de 15% par rapport à la Model 3, pour une longueur d'environ 3,98 mètres. Plus compacte mais aussi 30% plus légère que sa grande sœur, elle bénéficiera d'une conception optimisée permettant de diviser par deux ses coûts de production.

Des caractéristiques techniques prometteuses

Le constructeur américain a fait le choix d'une batterie lithium-fer-phosphate (LFP), disponible en deux capacités : 53 kWh et 75 kWh. Les clients auront le choix entre des vedrsions mono ou double moteur, avec une autonomie annoncée pouvant atteindre 500 kilomètres.



La production devrait être assurée en partie par la Gigafactory de Shanghai, permettant d'obtenir des prix encore plus compétitifs sur le marché chinois — jusqu'à 140 000 yuans soit environ 18 250 euros. Tesla vise clairement ses concurrents directs comme la BYD Dolphin et la Volkswagen ID.3, qui réalisent ensemble environ 20 000 ventes mensuelles en Chine.



Cette nouvelle Tesla Model Q s'inscrit dans la stratégie de croissance ambitieuse du constructeur, qui vise 20 à 30% de progression en 2025. Un projet qui pourrait bien redistribuer les cartes sur le marché des véhicules électriques abordables en particulier dans les marchés émergents. Ce modèle "SE" d'automobile Tesla, s'il est réussi, pourrait faire un carton et sans doute démocratiser un peu plus la voiture électrique.



