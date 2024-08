Tesla prépare une voiture compacte "Redwood" pour 2025

Tesla n'aurait pas oublié sa promesse de rendre l'électrique accessible à tous. La firme américaine serait en train de travailler sur un véhicule compact au nom de code "Redwood", dont la production devrait débuter en juin 2025.



Selon les informations de Reuters, l'entreprise dirigée par Elon Musk aurait fait des demandes de devis pour ce nouveau modèle à ses fournisseurs l'année dernière, prédisant un volume de production hebdomadaire de 10 000 véhicules.

Une promesse d'Elon Musk

La rumeur vient corroborer les commentaires de Musk lors d'une réunion des actionnaires en mai 2023. À l'époque, le patron expliquait que Tesla travaillait sur deux nouveaux modèles de VE qui pourraient se vendre jusqu'à 5 millions par an en combinant les deux.

La conception des produits et les techniques de fabrication dépassent de loin tout ce qui existe dans l'industrie.

Tesla promet une voiture à 25 000 euros depuis longtemps, Musk ayant abandonné l'idée avant de la relancer en raison de l'intérêt élevé des consommateurs (la Model 3 la moins chère coûte près de 40 000 euros). La future Model 1/2 viendrait combler ce besoin.



Le rapport arrive à point nommé pour l'action Tesla. Devant le manque d'innovation dans les nouvelles versions des modèles 3 et Y, les critiques ont fusé. Mais pourquoi bouleverser un produit qui fonctionne ? En tout cas, le calendrier des nouveaux véhicules électriques a été l'une des questions les plus fréquemment posées par les investisseurs lors de la conférence téléphonique sur les résultats de Tesla de cette nuit.



Vu ce qu'a accompli Tesla sur un temps relativement court, nul doute que l'entreprise américaine nous surprenne l'an prochain. En attendant, Tesla continue le lancement de son Cybertruck. Si certains sont déçus de la qualité, d'autres louant les performances et l'audace du véhicule.