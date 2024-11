La Tesla Model Y et Model 3 font leur apparition dans la police française

La Tesla Model Y s'invite dans les rangs de la police française et internationale, marquant une évolution majeure dans l'électrification des forces de l'ordre. Cette tendance, qui touche aussi bien l'Hexagone que d'autres pays, illustre une transformation profonde dans la conception des véhicules d'intervention. Si les annonces ont été faites il y a un an, les livraisons de véhicules commencent tout juste à arriver et tendent à s'intensifier pour 2025.

La police choisit de s'équiper en Tesla

MaxiAvenue, spécialiste français de l'aménagement de véhicules pour les forces de l'ordre, a dévoilé en 2023 une Tesla Model Y adaptée aux besoins de la police municipale.Cette version, présentée lors d'un événement en Île-de-France, est proposée au prix de 41 990 € HT, soit environ 50 000 € TTC. Le véhicule, bien que limité à la version propulsion, offre des performances remarquables avec une accélération de 0 à 100 km/h en 6,9 secondes et une autonomie WLTP de 455 kilomètres.



Force est de constater que ce modèle aménagé de Tesla Model Y a fait des émules au sein de certaines polices municipales en France. En effet, la police municipale du Touquet a récemment essayé le véhicule durant 2 semaines, et des camions de livraison sont repérés partout en France. Si le choix du modèle de véhicule reste à la discrétion des élus locaux, il y a fort à parier que la Police Nationale s'équipera également de Tesla dans un futur proche en cas d'essai concluant.

Une tendance internationale qui s'accélère

À l'international, l'adoption des Tesla par les forces de l'ordre prend de l'ampleur. La ville de South Pasadena en Californie vient de faire figure de pionnière en devenant la première au monde à disposer d'une flotte de police entièrement électrique composée de Tesla. Cette initiative comprend 20 véhicules, dont 10 Model Y pour les patrouilles et 10 Model 3 pour les missions administratives



Les avantages sont multiples : en plus des bénéfices environnementaux, la ville californienne prévoit une économie d'environ 4 000 dollars par an et par véhicule en frais d'énergie. En France, cette transition s'inscrit dans le cadre de la Loi d'Orientation des Mobilités, qui impose aux entités publiques d'intégrer des véhicules électriques lors du renouvellement de leurs flottes.

La police en tesla ? 🚀🥰 pic.twitter.com/4ElVVoMAEA — Powl (@powl_d) November 26, 2024

Les Tesla offrent des capacités uniques pour les forces de l'ordre. À Oakland, la police utilise déjà le mode Sentinelle des Tesla comme outil d'enquête, permettant de recueillir des preuves vidéo lors d'investigations criminelles. Cette fonctionnalité a notamment contribué à résoudre plusieurs affaires en Californie, transformant ces véhicules en véritables témoins silencieux des scènes de crime.



Peut-on rêver de voir un jour le Cybertruck aux couleurs de la police ?