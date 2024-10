Tesla lance une version 7 places du Model Y en Europe

Tesla a discrètement présenté au Mondial de l'Auto 2024 une version 7 places de son Model Y, confirmant ainsi les rumeurs qui circulaient depuis quelques mois. Cette nouvelle configuration (qui n’est pas la version restylée tant attendue) vise à séduire les familles nombreuses, mais avec une limite notable : ces deux sièges supplémentaires sont principalement destinés aux enfants, car l'espace est très réduit.

Enfin l’option 7 places

Sur le stand de Tesla, assez modeste et sans signalisation évidente, le constructeur n'a pas mis en avant ce modèle de manière ostentatoire. Pourtant, au-delà des voitures exposées comme le Cybertruck, qui ne devrait pas être commercialisé en Europe, ou le Robot Optimus, c'est le Model Y 7 places qui attire l'attention. Avec une troisième rangée de sièges rabattables, Tesla propose une solution plus abordable que le Model X, dont la configuration 7 places est facturée à plus de 100 000 €. En comparaison, le Model Y offre cette option pour 2500 €, ce qui reste une somme non négligeable.

La troisième rangée dans le Model Y. © Tesla

Cependant, l'expérience des journalistes sur place n'est pas des plus convaincantes. L'accès à la troisième rangée est difficile en raison de la carrosserie plongeante, et l'espace pour la tête est extrêmement restreint. Avec une hauteur de toit insuffisante, même des personnes de petite taille se retrouvent à l'étroit. Mieux vaut mesurer moins d’un 1m70 pour pouvoir fermer le hayon. Résultat : les deux places arrière sont destinées aux enfants.



Malgré ces limites, Tesla a intégré quelques améliorations, comme une banquette arrière coulissante en format 60/40 et un coffre généreux offrant 363 litres de volume en configuration 7 places. Sans oublier un port USB-C en plus et une commande électrique des sièges depuis le coffre.

Ce Model Y 7 places est déjà disponible à la commande en Europe, après avoir été lancé aux États-Unis, et pourrait séduire les familles cherchant un SUV électrique plus abordable.



Ceci dit, des concurrents plus généreux comme le Mercedes EQB ou Kia EV9 proposent aussi 7 places, mais sans les performances de Tesla.