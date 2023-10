Tesla lance la nouvelle Model Y 2024 en Chine

La filiale chinoise de Tesla a annoncé dans un message WeChat la sortie d'une nouvelle Model Y avec des modifications de design et de performances, tout en conservant le même prix de départ qu'auparavant. Cette nouvelle voiture fait suite à la sortie de la Model 3 "Highland" remaniée, qui a également été lancée en Chine puis en Europe au début du mois dernier.

La nouvelle Model Y

Selon le site web chinois de Tesla, la Model Y affiche désormais un temps de 0 à 100 km/h de 5,9 secondes en version propulsion (un seul moteur), ce qui est plus rapide qu'auparavant (6,9 secondes). La voiture est équipée de nouvelles jantes et d'une bande d'éclairage LED d'ambiance sur le tableau de bord, à l'instar de la Model 3 rafraîchie. La version d'entrée de gamme profite également d'une légère hausse de l'autonomie avec 9 km supplémentaires avec 554 km selon la norme chinoise CLTC (le cycle WLTP n'a pas été communiqué). La version Grande Autonomie profite même d'un surplus de 28km d'autonomie.

Une petite évolution de la "Y", avant probablement une refonte plus importante, à l'image de la Model 3.



Dernière information, les tarifs. C'est la bonne surprise, la voiture commence toujours à 263 900 yuans (environ 35 000 €), et la société propose à la fois une version à longue autonomie pour 299 900 yuans (environ 40 000 €) et une version haute performance pour 349 900 yuans (environ 46 000 €). Tesla n'a pas annoncé la mise à jour de la Model Y en France (ni même la Model 3 aux US), mais gageons que cela arrive prochainement.



La meilleure vente de voiture électrique en Europe fait tout pour conserver son trône...