L'explosion d'un Cybertruck devant l'hôtel Trump de Las Vegas fait 1 mort et 7 blessés

L'incident qui s'est produit ce mercredi devant le Trump International Hotel de Las Vegas soulève de nombreuses questions. Au-delà du bilan humain tragique — un mort et sept blessés — le choix du véhicule et du lieu interroge, alors que les liens entre Elon Musk et Donald Trump se sont considérablement resserrés ces derniers mois.

Le Cybertruck, un choix symbolique ?

Le Cybertruck n'est pas un véhicule ordinaire. Lancé fin 2023 par Tesla, il représente l'un des projets les plus ambitieux et controversés d'Elon Musk. Son design futuriste et ses caractéristiques hors normes en font un symbole de l'innovation technologique américaine, mais aussi de la disruption propre à Tesla. Vendu à partir de 60 990 dollars, ce pick-up électrique reste encore rare sur les routes américaines, ce qui rend l'incident d'autant plus notable.



L'explosion survient également dans un contexte particulier : Elon Musk multiplie les apparitions aux côtés de Donald Trump depuis l'élection présidentielle. Le New York Times révélait récemment que le patron de Tesla séjourne régulièrement dans une résidence de Mar-a-Lago, la propriété de Trump en Floride. Cette proximité nouvelle entre les deux milliardaires fait l'objet de nombreuses spéculations dans la Silicon Valley.

Si les premiers éléments de l'enquête évoquent la présence de "mortiers de type feux d'artifice" dans le véhicule, les aspects techniques ne sont pas à négliger. Une source proche de l'enquête citée par ABC News précise que l'explosion n'est pas liée aux batteries lithium-ion, un point important car Tesla a déjà fait face par le passé à des incidents impliquant des batteries défectueuses.

The whole Tesla senior team is investigating this matter right now.



Will post more information as soon as we learn anything.



We’ve never seen anything like this. https://t.co/MpmICGvLXf — Elon Musk (@elonmusk) January 1, 2025

"Nous n'avons jamais vu quelque chose comme ça", a déclaré Elon Musk sur X, promettant une enquête approfondie de ses équipes. Cette réaction rapide montre l'importance de l'incident pour Tesla, alors que le Cybertruck représente un investissement majeur pour l'entreprise.

L'impact sur l'image de Tesla

Pour Tesla, cet incident pourrait avoir des répercussions importantes. Si l'enquête révélait une faille technique, cela pourrait compromettre le lancement commercial du Cybertruck, déjà scruté de près par les régulateurs et les médias. En tout cas, Elon Musk a confirmé qu'il ne s'agissait, selon ses équipes, pas d'un problème technique mais bien d'un acte de bienveillance. Il faudra néanmoins attendre les conclusions des autorités indépendantes de Tesla.

We have now confirmed that the explosion was caused by very large fireworks and/or a bomb carried in the bed of the rented Cybertruck and is unrelated to the vehicle itself.



All vehicle telemetry was positive at the time of the explosion. https://t.co/HRjb87YbaJ — Elon Musk (@elonmusk) January 1, 2025

La coïncidence du lieu, devant la Trump Tower, et du véhicule Cybertruck, pose question. S'agit-il d'un message politique ou d'un simple hasard ? Les enquêteurs du FBI, qui traitent l'affaire comme un possible acte terroriste, devront déterminer si le choix du véhicule et du lieu était délibéré, dans un contexte politique américain déjà tendu. En attendant les conclusions de l'enquête, cet événement met en lumière les défis de la sécurité des véhicules électriques de nouvelle génération et les implications potentielles de la convergence entre tech et politique aux États-Unis.