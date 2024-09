La Porsche 911 hybride de 2025 n'a pas CarPlay nouvelle génération

La nouvelle génération de CarPlay, annoncée en grande pompe par Apple en 2022, prend encore un peu plus de retard. Prévue pour fin 2023 au départ, CarPlay 2, parfois appelée CarPlay+, ne sera visiblement pas de la partie sur la nouvelle Porsche 911, la première en version hybride. Pourtant, Porsche et Aston Martin seront officiellement les premiers à en profiter.

La Porsche T-Hybrid

Effectivement, le constructeur allemand indique que la Porsche 911 Carrera T-Hybrid de 2025, d'une valeur de 131 700 euros de base (174 900 euros pour la GTS), verra CarPlay « intégré plus profondément dans le véhicule », mais précise que cela ne signifie pas qu'il s'agira de l'expérience de nouvelle génération annoncée par Apple il y a près de deux ans. Pourtant, la version française du communiqué précise que « l’intégration de l’application embarquée Apple CarPlay® a également été optimisée pour afficher les informations souhaitées sur le tableau de bord et permettre le pilotage de certaines fonctionnalités du véhicule directement via une interface Apple ».

CarPlay de nouvelle génération

Apple a annoncé pour la première fois son intention de « réinventer l'expérience CarPlay » il y a près de deux ans, lors de la WWDC 2022. L'interface utilisateur d'Apple prendrait alors le contrôle de l'ensemble du système d'infodivertissement, y compris les principaux instruments de bord.



Concrètement, CarPlay sera capable d'afficher la vitesse du véhicule, le niveau de carburant, la température de la climatisation, de régler la radio, les sièges et plus encore.



L'entreprise avait alors déclaré qu'il serait disponible dans les nouvelles voitures à partir de la fin 2023, Porsche et Aston Martin devant figurer parmi les premiers constructeurs automobiles à l'adopter.



Depuis, c'est le désert. Mercedes - également citée par Apple comme un futur partenaire pour la prochaine génération de CarPlay - semble avoir changé d'avis.

La première Porsche 911 hybride en détail

Alors que la Porsche 911 Carrera 2025 est présentée comme la première 911 hybride de l'histoire de la marque, ne vous attendez pas à parcourir des kilomètres en tout électrique, ni à la faire passer sur la société, le malus étant dissuasif.



Au lieu que la voiture soit directement alimentée par un mélange d'électricité et de gaz, Porsche a intégré une petite batterie lithium-ion de 1,9 kWh qui alimente uniquement un nouveau turbocompresseur électrique et le système de climatisation. Elle a à peu près la taille et le poids d'une batterie de voiture classique de 12 volts. Cela pourrait se traduire par des gains en termes de consommation de carburant, mais le constructeur n'a pas fait de déclaration en ce sens, il s'est plutôt attardé sur les performances, en hausse par rapport à la 991 (992), malgré un poids en hausse de 50 kg.

Sans assistance électrique, le moteur boxer [de la GTS 2025] développe 485 ch (357 kW ) pour 570 Nm de couple. La puissance cumulée du groupe motopropulseur est de 541 ch (398 kW), pour un couple de 610 Nm, soit 61 ch (45 kW ) de plus que son prédécesseur. La nouvelle 911 Carrera GTS fait mieux que sa devancière sur l’accélération de 0 à 100 km/h, notamment sur les premiers mètres. La motorisation hybride efficiente à haute performance affiche une dynamique hors pair tout en réduisant légèrement les émissions de CO₂, avec un très faible surpoids par rapport à celui affiché habituellement par les modèles hybrides rechargeables. Le poids est à peine supérieur à 50 kg par rapport au modèle précédent.



La 911 Carrera est quant à elle toujours équipée d’un moteur boxer biturbo de 3,0 litres, qui a lui aussi été optimisé. Ainsi, il dispose désormais du système de refroidissement de l’air de suralimentation (échangeur) qui équipe les modèles Turbo, placé directement sous la grille du capot, au-dessus du moteur. Les turbocompresseurs de la nouvelle 911 Carrera étaient jusqu’ici réservés aux déclinaisons GTS de la gamme précédente. Avec ces modifications, Porsche parvient à la fois à réduire légèrement les émissions et à porter la puissance du moteur à 394 ch (290 kW ), pour un couple maximal de 450 Nm. La nouvelle 911 Carrera version Coupé abat le 0 à 100 km/h en 4,1 secondes (3,9 secondes avec le pack Sport Chrono), pour une vitesse de pointe de 294 km/h, ce qui correspond à un gain de 0,1 seconde (et de 1 km/h) par rapport au modèle précédent.

Ce qui intéresse les fans d'Apple, c'est évidemment la partie cockpit. D'après les dires du constructeur et des images fournies, le « cockpit entièrement numérique » de la nouvelle 911 ne semble pas être la nouvelle génération de CarPlay sans fil. Il s'agit d'une configuration similaire à celle introduite sur les derniers modèles Cayenne, Panamera et Macan électrique.

Dans ces véhicules, CarPlay affiche des informations dans le tableau de bord numérique, mais il n'est pas intégré au point de contrôler des fonctions essentielles comme le compteur kilométrique ou le système de chauffage, de ventilation et de climatisation. M. Weissman a également confirmé que la voiture offrirait la connectivité Android Auto.



Mais quand sortira le premier modèle avec CarPlay 2 ? On va poser la question à Tim Cook !



PS : Les versions Coupé et Cabriolet à propulsion arrière ou intégrale de la Porsche 911 Carrera T-Hybrid peuvent être commandées dès maintenant.