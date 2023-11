Apple préparerait des batteries nouvelle génération pour 2025

L'autonomie des produits Apple a souvent été un sujet qui a fait débat dans le passé. Même si l'entreprise fait son maximum pour introduire des batteries toujours plus performantes chaque année dans ses nouveaux produits, les consommateurs n'y trouvent jamais satisfaction. Alors que nous attendons tous une petite révolution dans le domaine des batteries chez Apple, un espoir semble pointer le bout de son nez pour 2025.

Une grande avancée avec des batteries personnalisées

Dans un élan d'innovation sans précédent, Apple est actuellement en train de peaufiner une nouvelle génération de batteries qui promettent de redéfinir les normes de performance des appareils mobiles. Selon des sources proches du dossier, ces batteries sur mesure pourraient être lancées dès 2025, intégrant des avancées technologiques majeures qui pourraient propulser Apple loin devant ses concurrents.



C'est en 2018 que la firme de Cupertino a entamé le développement de cette technologie de batterie futuriste. Depuis, Apple a investi considérablement dans l'acquisition de brevets et a mené des campagnes de recrutement ciblées. L'objectif : bouleverser le marché avec une batterie aux composants révolutionnaires, sélectionnés avec la plus grande attention par des experts.

Le cœur de cette révolution réside dans une recette chimique unique, mêlant :

Nickel

Cobalt

Manganèse

Aluminium

Le géant californien explore l'utilisation de nanotubes de carbone pour améliorer la conductivité, booster les performances et envisager de remplacer le graphite habituel par du silicium, pour accroître la capacité de stockage d'énergie tout en réduisant les temps de charge.



Cette percée technologique, toujours très attendue sur le marché, a été initialement stimulée par les exigences énergétiques de l'ordinateur spatial Vision Pro d'Apple, qui souffre d'une autonomie limitée (2 heures via une batterie externe). Les appareils comme l'Apple Watch et l'iPad, qui jouissent déjà d'une autonomie d'une journée, pourraient voir leur durée de vie s'allonger d'une manière impressionnante. On parle bien d'une autonomie pouvant aller jusqu'à plusieurs jours (en utilisation normale) sans avoir besoin de recharger. Le rêve de beaucoup d'utilisateurs...



Les sources d'ETNews expliquent que ces batteries ont aussi vu le jour dans le cadre du projet de véhicule électrique d'Apple, leur potentiel est désormais réorienté vers l'écosystème des appareils mobiles. Si tout se déroule comme prévu, nous pourrions assister à l'introduction de ces batteries nouvelle génération dans les produits Apple à partir de 2025, marquant ainsi le début d'une nouvelle ère pour l'autonomie des appareils électroniques. Ce pourrait être idéal sur l'iPhone 17...