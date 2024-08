Au cours des dernières années, Apple a ajouté une masse de nouveautés à l’application « Photos » sur ses iPhone, iPad et Mac. Cependant, on ne retrouve toujours pas d’intelligence artificielle capable d’éditer des photos, comme on pourrait notamment en voir chez la concurrence. Heureusement, Apple devrait changer les choses à ce sujet, des annonces sont à venir à la WWDC 2024, selon une récente rumeur !

L’application Photos va être dopée à l’intelligence artificielle

Selon une récente rumeur venant du site AppleInsider, Apple est en train de développer une fonctionnalité d'intelligence artificielle générative nommée "Clean Up", destinée à révolutionner l'édition de photos au sein de son application Photos. Cette nouveauté, actuellement en phase de test dans les versions préliminaires de macOS 15, devrait également faire son apparition dans iOS 18 et les autres mises à jour annoncées le mois prochain.



Contrairement aux outils de retouche actuels, "Clean Up" se distingue par sa capacité à éliminer des objets et à offrir des capacités d'édition nettement supérieures. Cette fonction permettrait non seulement de supprimer des éléments spécifiques d’une photo, mais aussi de modifier la taille d'un objet pour simplifier la suppression d’éléments de différentes dimensions.

L'objectif principal d'Apple avec cette innovation est de donner aux utilisateurs plus de liberté dans l'édition de photos sans nécessiter le téléchargement d'applications tierces spécialisées en IA. En intégrant directement "Clean Up" dans l'application Photos, Apple espère simplifier l'expérience utilisateur tout en enrichissant ses fonctionnalités natives.



Tandis que la fonction est explorée sur les dernières versions des systèmes d'exploitation d'Apple, l’entreprise envisage une présentation anticipée pour mettre en avant ses nouveaux modèles d'iPad qui seront présentés cet après-midi à 16h00. "Clean Up" pourrait être mis en avant comme une démonstration des nouvelles capacités d'IA des iPad, en particulier l'utilisation potentielle avec l'Apple Pencil pour effacer des objets sur une photo de manière intuitive et précise.

Seulement CleanUp et rien d’autre comme annonces IA cet après-midi ?

Bien qu'Apple développe son propre modèle de langage de grande taille, il semble peu probable que les fonctionnalités d'IA textuelles soient au cœur des annonces lors de l'événement "Let Loose". L’entreprise souhaiterait annoncer cela plutôt au cours de la WWDC 2024 qui aura lieu au début du mois prochain.



"Clean Up" s'annonce comme une avancée majeure dans le domaine de l'édition photo par IA, la fonctionnalité promet de transformer la manière dont les utilisateurs interagissent avec leurs photos sur les appareils Apple. Pour rappel, Apple a un « petit retard » quant à l’édition de photos par intelligence artificielle, c’est quelque chose que propose notamment dans les derniers Galaxy S24 de Samsung ou d’un simple appui avec le doigt, il est possible de supprimer un élément d’une photo.