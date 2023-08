Rumeur : l'IA générative d'Apple ne sera pas prête pour l'année prochaine

Depuis que OpenAI a lancé ChatGPT dans le monde entier, notre perception de l'intelligence artificielle générative a complètement été modifiée à jamais. Suite à cette révélation, des concurrents comme Google ont rapidement proposé leur solution alternative, mais toujours moins performante que ChatGPT. Aujourd'hui, on apprend qu'Apple va avoir besoin de plus de temps pour lancer son "AppleGPT".

Une sortie peut-être en 2025, mais pas avant

Selon un récent rapport de l'analyste Ming-Chi Kuo, Apple est loin d'être prêt pour lancer son intelligence artificielle générative, capable de répondre à presque toutes les requêtes, comme le fait aujourd'hui ChatGPT. Kuo a obtenu plusieurs informations intéressantes à ce sujet, selon ses sources, Apple ne pourra pas rendre disponible ce nouveau service en 2024. Une précédente rumeur avait annoncé que ce serait le cas, mais visiblement, l'IA d'Apple n'a pas encore atteint un niveau de qualité satisfaisant.



Kuo explique que le projet avance bien en interne, mais l'IA générative d'Apple est clairement moins performante que ChatGPT et même que Google Bard qui a pourtant une réputation d'être le roi des "fausses informations" et des requêtes qui échouent.

Kuo affirme cependant que le projet verra bien le jour, pour le conseil d'administration d'Apple, il est évident que l'intelligence artificielle est une avancée à ne surtout pas négliger ou ignorer. Si AppleGPT est un jour lancé, l'intégration dans l'écosystème Apple pourrait être similaire à celle de Siri, c'est-à-dire un service accessible sur tous les produits de la marque et tout le temps.



Pour rappel, Tim Cook avait mentionné lors des derniers résultats financiers que l'intelligence artificielle était considérée comme "importante" chez Apple et que le potentiel était certainement très intéressant. Il a également certifié qu'Apple a fait d'énormes progrès dans l'apprentissage automatique et on peut déjà le voir dans l'écosystème pommé grâce notamment à la détection des accidents et des chutes.



Quand est-ce qu'Apple sortira AppleGPT ? Pour le moment, personne n'est capable de le dire, toutefois, Apple doit d'abord trouver une stratégie avec son IA générative : à quel profil d'utilisateur, elle s'adressera ? sera-t-elle disponible sous la forme d'une application préinstallée ? Des questions qui restent sans réponse pour l'instant.