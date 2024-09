La prochaine génération d’iPad Pro M3 sera encore plus fine

L’une des volontés d’Apple avec ses iPad Pro, c’est de proposer toujours plus de finesse, l’entreprise fait tout depuis plusieurs années pour réduire l’épaisseur. Pour cela, les composants doivent être toujours plus petits, ce qui représente un véritable challenge à chaque nouvelle génération d’iPad Pro. Selon de récentes informations obtenues par le média 9to5mac, les iPad Pro 2024 seront encore plus fins que la génération actuelle ! Les dimensions exactes ont été révélées.

Des iPad Pro toujours plus fins

Apple prépare l’introduction imminente de la nouvelle génération d’iPad Pro et d’iPad Air, prévue pour être annoncée dès mars 2024 lors d’un événement virtuel spécial. La mise à jour des iPad Pro va apporter un changement côté design, promettant des appareils non seulement plus performants mais aussi esthétiquement plus raffinés.



La caractéristique la plus frappante de cette nouvelle génération va être l’amincissement des modèles d’iPad Pro. Avec une réduction de plus de 1 mm en épaisseur, les dimensions des nouveaux iPad Pro sont véritablement impressionnantes : le modèle de 12,9 pouces passera de 6,4 mm à une finesse remarquable de 5,0 mm, tandis que le modèle de 11 pouces verra son épaisseur réduite de 5,9 mm à 5,1 mm. Cette transformation n’est pas seulement une prouesse esthétique, elle témoigne également de l’avancée technologique d’Apple à réduire toujours plus l’épaisseur des composants à l’intérieur. L’écran OLED participera aussi à cette réduction d’épaisseur, celui-ci est nettement moins épais que les autres technologies d’affichage.

Un format légèrement plus grand

En plus de leur finesse accrue, les nouveaux modèles d’iPad Pro pourraient présenter des dimensions globales légèrement augmentées. Ce changement subtil vise à maximiser l’espace d’affichage tout en conservant une ergonomie optimale pour l’utilisateur. La transition vers l’OLED joue un rôle crucial dans cette évolution, permettant à Apple de repousser les limites de la conception sans compromettre la qualité visuelle ou la performance.



Le rapport a partagé les dimensions des nouveaux iPad Pro :

Futur iPad Pro 11 pouces : 249,7 mm x 177,5 mm x 5,1 mm

Futur iPad Pro 13 pouces (qui remplacera le 12,9 pouces actuel) : 281,5 mm x 215,5 mm x 5,0 mm

Évolution de la gamme iPad Air

Apple ne se limite pas à la mise à jour de sa gamme Pro, deux nouveaux modèles d’iPad Air 6 sont également en préparation, y compris une version inédite de 12,9 pouces. Cette dernière aura des dimensions similaires à l’actuel iPad Pro mais affichera une épaisseur légèrement supérieure de 6 mm. Ce choix de conception est le choix de l’utilisation d’un écran LCD plutôt que de la technologie OLED.



