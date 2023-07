L'iPad Air M2 (6e génération) annoncé avec l'iPhone 15 ?

Les rumeurs s'intensifient autour du futur iPad Air de 6e génération. Près de dix-huit mois après la sortie du modèle actuel, l'iPad Air 5, la tablette milieu de gamme devrait changer de puce, passant de la M1 à la M2 vue sur les récents Mac, et la caméra frontale migrerait sur le côté droit, comme sur l'iPad (10e génération).

Date de sortie de l'iPad Air 5 M1

Le modèle de cinquième génération est sorti le 18 mars 2022, reprenant le design bord à bord de l'iPad Air 4, mais avec la puce M1 partagée avec la gamme Mac. Ce repositionnement a inévitablement fait augmenter son prix, comme ce fut le cas pour l'iPad 10 lancé fin 2022 et délaissant enfin le design datant de 2010.

Le nouvel iPad Air 6

Après quelques fuites plus ou moins sérieuses, Mark Gurman de Bloomberg a rapporté qu'Apple développait un successeur à l'iPad Air 5. Malgré le manque de détail sur les changements, on sait que le processeur M1 serait remplacé par le M2 des MacBook Air et MacBook Pro 13 pouces. De plus, la caméra frontale ne serait plus positionnée au centre, mais déplacée sur le côté, comme sur l'iPad 10.



Outre de nouvelles couleurs, l'iPad Air 6 hériterait aussi d'une prise en charge de la norme Thunderbolt, comme l'iPad Pro. Cela permettra aux clients de brancher tout un tas d'accessoires comme un écran externe. Le survol de l'Apple Pencil 2 est également possible, mais cela n'a pas été confirmé à date.



La sortie de l'iPad Air M2 est attendue à l'automne prochain, en même temps que les quatre nouveaux iPhone 15, juste avant le lancement des premiers appareils propulsés par la puce M3. Gravée en 3 nm, elle sera plus puissante et moins gourmande que son prédécesseur. Les MacBook Air 13 pouces et MacBook Pro 13 pouces l'inaugureront, libérant de la place sur la chaine de production de la puce M2 pour l'iPad Air 6.



Une chose est sûre, si vous avez déjà un iPad Air M1, il sera quasiment inutile de passer au nouveau modèle.