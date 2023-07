L'iPhone 15 de base sera disponible en rose, jaune, vert, rouge, noir et blanc

Selon une source plutôt fiable et que l'on apprécie particulièrement chez iSoft,, Apple aurait prévu pas moins de six couleurs pour l'iPhone 15. Alors que le vert était déjà évoqué par de précédentes rumeurs, ShrimpApplePro est sûr qu'une variante rose sera de la partie. Au programme donc, des couleurs classiques comme le noir (minuit) et le blanc (lumière stellaire), le rouge (RED), ainsi que le vert clair, le jaune et le rose.

Extra color for poor people iPhone 15 will be green, yellow and pink

So,

- Midnight

- Starlight

- Green

- Yellow

- Pink

- Product (RED)

? pic.twitter.com/qMo1hzN9ep — ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) July 15, 2023

Les autres nouveautés de l'iPhone 15

Outre la couleur extérieure et des capacités de stockage identiques (128 Go, 256 Go ou 512 Go), Apple reconduira le verre Gorilla Glass de Corning pour la protection, le chassîs en aluminium, le double appareil photo ou encore le modem 5G. De son côté, l'iPhone 15 Pro héritera d'un revêtement en titane et d'une capacité de stockage minimale relevée à 256 Go.



En revanche, les changements seront plutôt nombreux cette année pour le modèle de base avec une Dynamic Island bienvenue (idem sur l'iPhone 15 Plus), ainsi qu'un design plus arrondi (pareil sur les 15 Pro), une puce A16 (et A17 sur les Pro), un capteur principal de 48 mégapixels (comme sur l'actuel iPhone 14 Pro) et certainement une batterie plus conséquente.



Pas d'écran toujours allumé, ni de 120 Hz, ces deux éléments distinctifs restant l'apanage des iPhone "Pro". Il en va de même pour le téléobjectif qui n'est visiblement pas prêt de descendre en gamme.



Cette année, les clients auront droit aux mêmes tailles d'écran que l'an passé, à savoir 6,1 pouces et 6,7 pouces. On aurait aimé le retour de l'iPhone 15 mini, mais il y a 99 % de chances que ce ne soit pas le cas, malgré des ventes décevantes pour l'iPhone 14 Plus. À la place, Apple devrait baisser le prix des deux milieux de gamme et augmenter le tarif de l'iPhone 15 Pro Max, en partie justifié par le zoom 6x du futur objectif périscopique.

Quelle date de sortie pour l'iPhone 15 ?

La date de sortie des iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max pourrait être dévoilée lors d'un keynote à l'Apple Park de Cupertino à la mi-septembre, avec une disponibilité en magasin généralement prévue environ une semaine plus tard.



Expédiés avec iOS 17 pré-installés, ils remplaceront une partie des iPhone 14 en circulation, mais surtout bon nombre de modèles précédents. Les clients toujours équipés d'iPhone X, iPhone XS, iPhone 11, iPhone 12 et même iPhone 13 pourraient trouver dans cette gamme de solides arguments pour mettre à niveau.