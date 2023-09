Rumeur : toujours 128 Go de base sur les iPhone 15 Pro / Pro Max, mais 8 Go de RAM

Cette année, Apple devrait augmenter les prix des iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max (selon 99% des rumeurs), cette initiative est en réalité une nécessité pour que l’entreprise protège sa marge de bénéfice, car le coût de fabrication des nouveaux iPhone Pro va considérablement augmenter. Plusieurs rumeurs avaient mentionné la possibilité qu’Apple propose un stockage minimal plus élevé qu’avec les iPhone 14 Pro. Finalement, il n’en est rien d’après un récent rapport !

Pas de changement, ça va rester à 128 Go minimum

Les rumeurs entourant la prochaine génération d’iPhone continuent de s’intensifier. Selon une note récente des analystes de TrendForce, les futurs iPhone 15 Pro et 15 Pro Max disposeront d’une capacité de stockage initiale de 128 Go, identique à celle de l’iPhone 14 Pro.



Diverses rumeurs avaient précédemment évoqué une éventuelle capacité de 256 Go pour le stockage minimum et 2 To pour le stockage maximal. Cependant, selon TrendForce, le stockage minimal et maximal pour les nouveaux modèles resteront exactement les mêmes que sur la gamme iPhone 14.

Deux raisons majeures justifieraient l’augmentation du prix de l’iPhone 15 Pro Max : l’adoption d’un châssis en titane et l’introduction d’une nouvelle caméra périscope. De plus, l’iPhone 15 Pro serait doté de 8 Go de RAM, contre 6 Go pour son prédécesseur, l’iPhone 14 Pro.

Des prix qui resteront les mêmes (sauf pour le Pro Max)

Le rapport de TrendForce s’intéresse aussi au prix, selon les analystes, seul l’iPhone 15 Pro Max connaîtra une augmentation tarifaire, celle-ci devrait être de 100€ maximum. En ce qui concerne les autres iPhone, les analystes dans le rapport assurent qu’Apple conservera les tarifs de la gamme iPhone 14. Cette déclaration va à l’encontre de toutes les rumeurs que nous avons vu circuler jusqu’ici.



Pour ceux qui attendent avec impatience d’en savoir plus, l’événement “Wonderlust” d’Apple qui aura lieu le 12 septembre devrait fournir toutes les informations que nous attendons impatiemment.