Les iPhone 15 Pro pourraient avoir jusqu’à 2 To de stockage

Les contenus dans nos smartphones pèsent aujourd’hui bien plus lourd qu’il y a quelques années, il y a les jeux toujours plus lourds à cause de leurs graphismes, les vidéos en 4K qui se multiplient dans notre application photos et parfois les contenus en streaming qu’on peut télécharger pour une utilisation hors connexion. Tout cela provoque une rapide saturation du stock de l’iPhone, heureusement Apple pourrait bientôt apporter une solution définitive avec l’iPhone 15 Pro !

2 To de stockage, vraiment ?

Les rumeurs concernant l’iPhone 15 Pro, ne cessent de croître à seulement quelques semaines de la présentation, l’une des rumeurs les plus intéressantes concerne la capacité de stockage du 15 Pro et 15 Pro Max. Selon une rumeur en provenance de Chine, les modèles d’iPhone 15 Pro pourraient être proposés avec une capacité de stockage maximale de 2 To. Ce serait une première pour l’iPhone qui n’a jamais atteint une telle capacité depuis sa création.



Cette information a été confirmée par le leaker “yeux1122”, un spécialiste des fuites dans l’actualité Apple qui a déjà fait ses preuves dans le passé. Si cela s’avère vrai, les modèles iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max auraient une capacité de stockage deux fois plus grande que celle des iPhone 14 Pro, une évolution majeure qui pourrait attirer de nouveaux utilisateurs qui cherchent beaucoup de stockage pour diverses raisons (stockage de jeux, données personnelles + professionnelles sur le même iPhone, stockage de films en 4K…)

D’autres rumeurs ont aussi mentionné un changement dans la politique d’Apple pour le stockage minimum : les nouveaux modèles Pro de l’iPhone 15 devraient offrir un stockage minimum de 256 Go, contre 128 Go pour l’iPhone 14. Les options de stockage disponibles seraient les suivantes:

256 Go

512 Go

1 To

2 To

Impact sur les prix

Cette année, le prix des modèles d’iPhone 15 Pro pourrait être augmenté, selon certaines rumeurs. Mark Gurman, journaliste, et Jeff Pu, analyste, prévoient une hausse des prix, avec un prix de départ de 1 099 $ pour l’iPhone 15 Pro et de 1 199 $ pour l’iPhone 15 Pro Max. Apple pourrait avoir choisi de faire « passer la pilule » auprès des consommateurs » en proposant cette nouvelle approche avec des stockages amélioré.



La possibilité de 2 To de stockage dans les nouveaux iPhone 15 Pro représenterait un saut significatif dans la capacité et pourrait répondre aux besoins croissants en espace de stockage pour les fonctionnalités avancées. Néanmoins, il est important de considérer ces informations avec prudence jusqu’à ce qu’Apple annonce officiellement les spécifications et les prix des nouveaux modèles.