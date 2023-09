Apple offre du stockage iCloud pour transférer ses données vers l'iPhone 15

Voici un petit tutoriel si vous souhaitez utiliser cette option et restaurer un nouvel iPhone 15 :

PS : Apple a lancé cette semaine deux nouvelles options iCloud+ de 6 et 12 To .

Pour cela, après avoir acheté un iPhone 15 , rendez-vous dans les réglages de votre appareil afin d'augmenter la capacité iCloud gratuitement. Vous aurez autant de giga-octets que nécessaires pendant 21 jours. Si jamais vous n'avez pas effectuer le transfert de vos informations à temps, Apple indique qu'un sursis de trois semaines supplémentaires est possible en retournant dans les réglages du téléphone.

Si vous nous suivez, vous savez que la firme à la pomme a mis en place cette offre iCloud depuis iOS 15, permettant aux clients ayant simplement les 5 Go gratuits de mettre ses données (apps, contacts, messages, identifiants, etc) en en sécurité le temps de configurer le nouvel iPhone.

Apple relance la "promotion" que l'on a découvert au moment de la sortie de l'iPhone 13, à savoir le stockage iCloud illimité pendant une période de trois semaines. Septembre étant le mois du renouvellement chez les clients Apple, en plus de décembre, la firme rappelle à ses clients n'ayant pas iCloud+ qu'un espace de stockage supplémentaire leur est octroyé afin de garantir une sauvegarde d'iPhone complète avant de passer à l'iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro ou 15 Pro Max.

