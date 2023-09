Les stockages 6 To et 12 To pour iCloud+ sont disponibles

En même temps que les nouvelles mises à jour, Apple vient de mettre en ligne ce soir les options de stockage de 6 To et de 12 To d'iCloud+, un changement qui avait été révélé lors de l'Apple Event. Cette évolution dans les options de mise à niveau répond principalement aux futurs propriétaires des iPhone 15 Pro qui feront des vidéos spatiales.

Apple upgrade le stockage d'iCloud+

Lors de l'événement de lancement des iPhone 15, Apple n'a pas seulement présenté de nouveaux iPhone et de nouvelles Apple Watch. Le géant californien a également levé le voile sur des changements majeurs concernant sa plateforme de stockage en ligne, iCloud. Jusqu'à maintenant, les adeptes du stockage dans le cloud d'Apple étaient limités à une capacité maximale de 2 To, proposée au tarif de 9,99€ par mois, mais à compter d'aujourd'hui, Apple élargit ses offres avec deux nouvelles capacités de stockage : 6 To et 12 To.



Avec l'explosion de la production de contenus digitaux, notamment les photos et vidéos en haute définition, le besoin de stockage ne cesse de croître. Ces nouvelles options répondront aux exigences des utilisateurs les plus gourmands en termes d'espace, leur permettant de sauvegarder davantage de photos, vidéos, fichiers et données personnelles.

Comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessus, l'option 6 To coûte 29,99€ par mois et l'option 12 To est nettement plus chère avec un tarif de 59,99€/mois. Bien sûr, ces offres sont sans engagements, vous pourrez interrompre votre abonnement ou réduire/augmenter votre espace de stockage quand vous le souhaitez !

Comment mettre à jour mon espace de stockage ?

C'est très simple, il suffit de suivre ce chemin :

Accédez à l'application "Réglages" depuis votre iPhone ou iPad

Appuyez sur votre nom et prénom avec votre photo en haut des réglages

Accédez à "iCloud"

Allez sur "Gérer le stockage du compte"

Appuyez sur "Changer de forfait"

Sélectionnez le stockage qui vous convient

Une fois réalisé, le changement est très rapide. Vous verrez après la barre d'utilisation de stockage s'actualiser automatiquement avec les types de fichiers stockés et la quantité de stockage utilisée par votre famille au cas où vous profitez du partage familial.



À noter que si vous êtes abonné Apple One, le stockage peut s'additionner. Par exemple, à la rédaction, nous avons l'Apple One Premium avec 2 To de stockage, si nous choisissons de partir sur du 12 To, Apple nous donnera un stockage global de 14 To pour un total de 59,99€/mois + le coût de l'Apple One Premium.