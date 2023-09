iCloud repousse les limites du stockage avec des offres à 6 To et 12 To

Parmi toutes les annonces révélées ce soir par Apple, il y en a une qui est presque passée inaperçue, mais qui arrive quand même à faire un petit buzz. La firme de Cupertino a annoncé modifier son offre iCloud+ en fournissant deux abonnements avec davantage de stockage, une solution pour répondre aux vidéos spatiales (bien gourmande en stockage) sur les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max

Du 6 To et 12 To

Lors de l'événement de lancement des iPhone 15, Apple n'a pas seulement présenté de nouveaux iPhone et de nouvelles Apple Watch. Le géant californien a également levé le voile sur des changements majeurs concernant sa plateforme de stockage en ligne, iCloud. Jusqu'à présent, les adeptes du stockage dans le cloud d'Apple étaient limités à une capacité maximale de 2 To, proposée au tarif de 9,99€ par mois, mais à compter du 18 septembre, Apple élargira ses offres avec deux nouvelles capacités de stockage : 6 To et 12 To.

Avec l'explosion de la production de contenus digitaux, notamment les photos et vidéos en haute définition, le besoin de stockage ne cesse de croître. Ces nouvelles options répondront aux exigences des utilisateurs les plus gourmands en termes d'espace, leur permettant de sauvegarder davantage de photos, vidéos, fichiers et données personnelles.



En France, le nouvel abonnement de 6 To d'iCloud+ sera disponible à 29,99€ par mois, tandis que le plan de 12 To sera facturé à 59,99€ par mois. Un point intéressant à souligner est que ces capacités de stockage peuvent être partagées entre six membres d'une même famille, grâce au système de partage familial d'Apple.