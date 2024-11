Démontage du Mac mini M4 : Apple repousse les limites de la miniaturisation

Apple a frappé fort avec son nouveau Mac mini M4, dévoilé fin octobre 2024. Plus petit et plus puissant que jamais, ce mini ordinateur cache sous son capot des innovations techniques remarquables, comme le révèle son premier démontage.

Une architecture thermique repensée et des composants accessibles

La principale prouesse d'Apple réside dans la gestion thermique de l'appareil. Malgré sa taille réduite de 12,7 cm de côté pour 5 cm de hauteur, soit 50% plus compact que son prédécesseur, le Mac mini M4 dispose d'un système de refroidissement innovant. L'air est guidé depuis le pied de l'appareil vers différents niveaux grâce à une architecture en spirale. Le ventilateur et le dissipateur thermique occupent désormais la quasi-totalité de l'espace interne, contrairement aux versions précédentes qui comportaient beaucoup de vide.



Autre surprise révélée par ce démontage : le stockage est désormais (presque) modulaire comme sur le Mac Studio. Apple a opté pour une carte PCB amovible au format propriétaire, embarquant deux puces NAND de 128 Go pour le modèle de base. Cette nouvelle approche permet non seulement d'améliorer les performances en lecture/écriture, mais ouvre aussi la voie à de potentielles évolutions futures. Ne vous y trompez pas : Apple a fait ce choix uniquement pour faciliter la réparabilité de l'appareil et il n'est absolument pas prévu qu'un utilisateur puisse améliorer son espace de stockage — les pièces étant serialisées et propriétaires. Cette construction permet aussi à Cupertino de faciliter sa chaîne logistique en incorporant la bonne quantité de stockage au pied levé.

Le premier Mac neutre en carbone conserve également une conception relativement accessible, avec une plaque métallique inférieure servant d'antenne. On retrouve sous le capot la carte mère équipée de la puce M4, l'alimentation intégrée, ainsi qu'une carte Wi-Fi/Bluetooth séparée - un choix technique intéressant qui facilite la maintenance, encore une fois.



Au final, cette nouvelle génération de Mac mini illustre parfaitement la capacité d'Apple à repousser les limites de la miniaturisation tout en améliorant les performances, grâce notamment à l'efficacité énergétique exceptionnelle de ses puces Apple Silicon.