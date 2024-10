Le nouveau Mac mini M4 est le premier Mac neutre en carbone

Le lancement du nouveau Mac mini marque une étape importante dans la stratégie environnementale d'Apple. En effet, il s'agit du premier Mac de la marque à atteindre la neutralité carbone, un objectif qu'Apple s'est fixé pour l'ensemble de ses activités d'ici 2030.

Un Mac mini éco-conçu avec des matériaux recyclés

Pour y parvenir, Apple a mis l'accent sur l'éco-conception de ce nouveau modèle. Le Mac mini est ainsi fabriqué avec plus de 50% de matériaux recyclés, dont :

100% d'aluminium recyclé pour le boîtier

100% d'or recyclé pour le placage des circuits imprimés conçus par Apple

100% de terres rares recyclées pour les aimants

L'électricité utilisée pour la production du Mac mini provient quant à elle à 100% de sources renouvelables. Et pour compenser la consommation électrique des utilisateurs, Apple a investi dans des projets d'énergie propre dans le monde entier.

Une empreinte carbone réduite de plus de 80%

Le choix de modes de transport à plus faible émission de carbone, comme le fret maritime, a également permis de réduire l'impact environnemental lié à la logistique. Au total, ces différentes actions ont permis de réduire l'empreinte carbone du Mac mini de plus de 80%.

Pour les émissions résiduelles, Apple a recours à des crédits carbone de haute qualité, issus de projets de préservation de la nature comme son fonds Restore Fund. Une approche qui ne fait pas l'unanimité, l'UE ayant par exemple interdit à Apple de promouvoir la neutralité carbone de sa Watch Series 9 l'an dernier, en raison de l'utilisation de ces crédits carbone.

Un emballage 100% à base de fibres

Autre première pour le Mac mini : son emballage est désormais entièrement composé de fibres, rapprochant Apple de son objectif d'éliminer le plastique de tous ses emballages d'ici 2025.

Avec ce nouveau Mac mini, Apple franchit donc une étape symbolique dans sa stratégie environnementale. Après l'Apple Watch, c'est au tour de l'un de ses ordinateurs d'atteindre la neutralité carbone. Une démarche éco-responsable qui devrait progressivement s'étendre à l'ensemble de la gamme, alors qu'Apple vise un bilan carbone neutre pour toutes ses activités d'ici 2030.

Si certains points, comme le recours aux crédits carbone, font encore débat, force est de constater qu'Apple avance dans la bonne direction. En intégrant le développement durable au cœur de la conception de ses produits, la marque montre l'exemple et prouve qu'il est possible d'allier technologie de pointe et respect de l'environnement. Un modèle que d'autres constructeurs seraient bien inspirés de suivre, à l'heure où l'urgence climatique n'a jamais été aussi pressante.