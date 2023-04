Apple progresse vers l'objectif 2030 d'une chaîne complètement neutre en carbone

Apple a annoncé aujourd'hui que plus de 250 fournisseurs se sont engagés à utiliser des énergies renouvelables pour l'ensemble de sa production d'ici 2030. Apple a déclaré que ses partenaires soutiennent désormais plus de 13 gigawatts d'électricité renouvelable, soit une augmentation de près de 30 % au cours de l'année écoulée.

Un objectif ambitieux

Apple reste fidèle à son objectif de neutralité carbone annoncé en 2020 pour tous les produits qu'elle fabrique d'ici 2030, et alloue 4,7 milliards de dollars en obligations vertes pour aider à financer l'expansion des solutions d'énergie propre et la réduction des émissions dans le monde entier.

Tim Cook, PDG d'Apple, a déclaré :

Chez Apple, nous sommes neutres en carbone pour nos propres activités et nous innovons chaque jour pour aller encore plus loin dans la lutte urgente contre le changement climatique. Avec nos partenaires du monde entier, nous ajoutons encore plus d'énergie renouvelable pour alimenter notre chaîne d'approvisionnement mondiale et nous investissons dans les technologies vertes de nouvelle génération. L'ampleur de ce défi est immense, mais notre détermination à le relever l'est tout autant.

Plus de 40 partenaires industriels ont rejoint le Supplier Clean Energy Program d'Apple au cours de l'année écoulée. Apple a demandé à ses fournisseurs de décarboniser toutes les activités liées à Apple, notamment en s'approvisionnant en électricité 100 % renouvelable. Pour les aider à respecter leurs engagements et à aller encore plus loin, Apple travaille en étroite collaboration avec ses fournisseurs afin d'identifier et de mettre en œuvre des solutions en matière d'énergie propre et de réduction des émissions de carbone, en proposant une série de ressources pédagogiques gratuites et de formations en direct par l'intermédiaire de sa Clean Energy Academy.



Lisa Jackson, vice-présidente d'Apple chargée de l'environnement, de la politique et des initiatives sociales, a déclaré :

Les nouveaux engagements de nos fournisseurs témoignent de la rapidité avec laquelle nous progressons vers notre objectif de neutralité carbone pour 2030. Nous prenons des mesures urgentes à l'échelle mondiale pour ouvrir la voie à un avenir plus vert, plus innovant et plus résilient.

En participant au Supplier Clean Energy Program, les fournisseurs d'Apple signalent la demande d'expansion de la capacité d'électricité renouvelable dans le monde entier. Depuis 2019, l'énergie renouvelable opérationnelle dans la chaîne d'approvisionnement mondiale d'Apple a été multipliée par cinq, totalisant désormais 13,7 gigawatts. Cela équivaut à 17,4 millions de tonnes métriques d'émissions de carbone évitées l'année dernière, soit l'équivalent du retrait de près de 3,8 millions de voitures de la circulation.



Trente partenaires industriels européens se sont engagés en faveur de l'énergie propre, et six d'entre eux - dont Viscom AG et Victrex - ont déjà atteint un taux de 100 % d'électricité renouvelable pour leurs charges Apple. Bosch Sensortec GmbH, qui a récemment rejoint le Supplier Clean Energy Program d'Apple, et VARTA Microbattery GmbH atteignent 100 % d'électricité renouvelable grâce à une énergie verte.



Le communiqué de presse d'Apple fournit plus de détails sur les avancées de l'entreprise en matière d'énergie propre.