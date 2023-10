Apple publie une vidéo d'1h30 autour du Mac sur sa chaîne YouTube

Nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube d'Apple qui met en avant la facilité pour réussir ses études lorsqu'on possède un Mac à la maison. Une mise en scène dans laquelle on retrouve une étudiante américaine bien connue des fans de la série Euphoria.

Étudie avec moi

Fait plutôt rare, Apple vient de publier une vidéo de plus d'une heure et demie sur sa chaîne YouTube officielle. Une vidéo intitulée Study With Me qui a pour objectif d'offrir une session d'étude guidée et surtout de rappeler à quel point les appareils Apple sont des petites merveilles pour travailler et étudier.



On retrouve donc Storm Reid, actrice dans la série Euphoria diffusée sur HBO mais également étudiante à l'Université de Californie du Sud pour nous parler ici. Équipée d'un flambant MacBook Air 15 pouces, elle utilise la célèbre méthode de travail Pomodoro qui consiste à faire trois sessions d'étude de 25 minutes avec cinq minutes de pause entre chaque session.

Vidéo Study With Me de 90 minutes mettant en vedette Storm Reid qui est conçue pour vous garder concentré sur l'étude et loin des distractions. Storm utilise la technique Pomodoro. Des séances d'étude de 25 minutes suivies de pauses amusantes de 5 minutes que vous pouvez suivre ou utiliser comme source d'inspiration pour votre propre temps de pause. Elle étudie en utilisant le MacBook Air 15", la musique chill lo-fi pour rester concentrée, et certaines de ses techniques de relaxation préférées. Storm utilise le nouveau MacBook Air avec un écran Liquid Retina de 15 pouces et la puce M2. C'est un outil puissant pour le multitâche, peu importe ce que vous étudiez. Il a jusqu'à 18 heures d'autonomie de la batterie (la durée de vie de la batterie varie en fonction de l'utilisation), six haut-parleurs pour l'audio spatial immersif, et il est disponible en quatre couleurs. La couleur de la tempête est Starlight.

À noter que malheureusement, la vidéo n'est pas traduite en français. Seul l'anglais est disponible dans la partie sous-titres. On aimerait qu'Apple applique le même système que pour les Keynote avec une traduction multilingue.