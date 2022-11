Apple a fait fermer une chaîne YouTube qui répertoriait les anciennes WWDC

Dès qu'il s'agit de droit d'auteur, Apple ne plaisante pas. La firme de Cupertino s'est récemment approchée de YouTube pour exiger la fermeture de la chaîne Apple WWDC Vidéos, une chaîne YouTube qui répertoriait quasiment toutes les WWDC avec Tim Cook et même Steve Jobs tellement que ça remontait loin. Un minutieux travail que n'a pas apprécié Apple qui considère qu'une chaine tierce n'a pas à diffuser autant de contenus qui ne lui appartiennent pas.

Une chaine YouTube qui était très appréciée par la communauté Apple

C'est avec un profond regret que Brendan Shanks auteur de la chaîne YouTube Apple WWDC Vidéos a déclaré que YouTube avait fermé l'accès à sa chaine et bloqué en conséquence la visibilité de l'ensemble de ses vidéos.

La raison mise en avant dans le mail expédié par la filiale de Google, c'est une "demande express" liée à une infraction aux droits d'auteur, derrière ce signalement, on retrouve Apple. Le géant californien n'aurait pas apprécié que les anciennes WWDC (la conférence dédiée aux développeurs) soient à la disposition de tous les utilisateurs de YouTube sur une chaine qui n'est pas officielle.



Malheureusement pour les clients Apple, Brendan Shanks proposait des archives qui allaient très loin comparer à ce qu'offre l'entreprise sur son site internet. D'un côté, on avait des WWDC qui remontaient jusqu'à 2000 sur Apple WWDC Vidéos et de l'autre côté, on a Apple qui présente des WWDC en intégralité de 2014 à 2022 sur le portail des développeurs.

La bonne nouvelle, c'est que tout n'est pas perdu. Apple a voulu mettre des "bâtons dans les roues" au fondateur de la chaine Apple WWDC Vidéos, mais Brendan Shanks s'attendait à ce genre de comportement de la part du géant californien. C'est pour cela qu'il a pris le soin de conserver toutes les WWDC de 2000 à 2022 et les publiera prochainement sur le site archive.org avec une disponibilité pour tous les visiteurs.

Ce qui est toutefois regrettable, c'est que la visibilité de ce site comparé à YouTube n'est pas du tout la même, mais le plus important, c'est que cela restera à disposition sur internet !



Ce signalement d'Apple pour contester une diffusion sur internet en mettant en avant ses droits d'auteur est une approche fréquente de la part de l'entreprise, ce n'est pas la première fois qu'une chaine YouTube se fait sanctionner après avoir réutilisé des événements Apple ou même des publicités officielles. Ce qui semble pour le moment intouchable, ce sont les bandes-annonces des contenus originaux Apple sur le service de streaming Apple TV+ ou encore la promotion des jeux Apple Arcade. Pour ce type de vidéos, Apple ne fait jamais de signalement pour des atteintes au droit d'auteur. Il faut dire que cela arrange la firme de Cupertino, car cela apporte une plus grosse visibilité qui peut générer de nouvelles souscriptions à ses services !