Apple fait un don pour aider les victimes de l'Ouragan Hélène aux États-Unis

Que ce soit en Europe, en Asie ou encore aux États-Unis, Apple offre régulièrement des aides financières aux habitants des zones frappées par des catastrophes naturelles. Il y a plusieurs jours, un terrible Ouragan nommé "Hélène" a touché les États-Unis, celui-ci a fait plus de 100 morts et des dégâts considérables à des villes tout entières. Apple sensible à cet événement catastrophique a décidé de faire une donation pour aider les habitants en difficulté.

Tim Cook annonce qu'Apple fera une donation pour les victimes de l'Ouragan Hélène

Apple a annoncé sa volonté de participer aux efforts de secours pour aider les victimes de l’ouragan Hélène, qui a dévasté plusieurs États du sud-est des États-Unis. Tim Cook a partagé cette nouvelle sur le réseau social X, il a affirmé qu'Apple se tient aux côtés des communautés touchées par cette catastrophe naturelle.



Comme à son habitude, Apple n’a pas divulgué le montant du don, préférant rester discrète sur ce type de contribution lors des catastrophes naturelles. Le dernier concernait les inondations au Brésil en mai dernier.

L'ouragan Hélène a laissé des traces dévastatrices à travers la Caroline du Nord, la Caroline du Sud, la Géorgie, la Floride et la Virginie. Le bilan humain est lourd, avec plus de 100 décès confirmé et les conséquences matérielles sont nombreuses. Les inondations massives qui ont suivi l’ouragan rendent les efforts de secours encore plus difficiles, notamment dans les régions les plus durement touchées. Actuellement, plus de 2,5 millions de foyers sont toujours privés d’électricité et les infrastructures telles que les routes, ponts et habitations ont subi des dommages considérables.



Face à cette situation critique, Apple se joint à d'autres entreprises et organisations pour venir en aide aux sinistrés. Ces contributions permettront d'accélérer les efforts de reconstruction et d'aider les nombreuses familles en détresse.