Tim Cook annonce qu’Apple fera une donation aux victimes de l’ouragan Milton

À la fin du mois de septembre, Tim Cook annonçait qu’Apple verserait une donation aux victimes de l’Ouragan Hélène qui avait touché la Floride et des États voisins. Cette nuit, le PDG d’Apple a annoncé que l’entreprise effectuera une nouvelle donation aux personnes touchées par l’Ouragan Milton. Un geste de solidarité qui est fréquent chez Apple.

Apple se mobilise une nouvelle fois pour venir en aide aux victimes d’une catastrophe naturelle. Tim Cook a annoncé sur le réseau social X qu’Apple apporterait un soutien financier aux personnes touchées par l’ouragan Milton, qui a récemment dévasté plusieurs villes de la Floride. Ce don est destiné à appuyer les efforts de secours dans les zones les plus affectées.



Dans son message, Tim Cook a exprimé la solidarité d’Apple avec les habitants de Floride, déclarant que l’entreprise se tenait aux côtés de ceux qui ont vu leur vie bouleversée par cet ouragan. Le montant précis du don n’a pas été révélé, Apple ne divulgue jamais le montant de ses contributions lors de catastrophes naturelles.

L’ouragan Milton, qui a frappé la Floride les 9 et 10 octobre 2024, a causé des dégâts considérables. Des vents atteignant jusqu’à 160 km/h et des pluies torrentielles ont provoqué des inondations majeures dans plusieurs comtés, notamment à Tampa et St. Petersburg, où des niveaux d’eau records ont été signalés. De nombreuses infrastructures ont été gravement endommagées : des bâtiments ont été détruits, des routes complètement inondées et plus de trois millions de foyers ont été privés d’électricité. Après avoir traversé la Floride, Milton s’est déplacé vers l’océan Atlantique, devenant un cyclone post-tropical, avec des vents toujours puissants de 120 km/h.



Apple a une longue tradition d’implication dans les actions humanitaires. Plus tôt cette année, l’entreprise a fait un don après les inondations dévastatrices au Brésil, et il y a moins de deux semaines, Apple s’est également engagé à soutenir les victimes de l’ouragan Hélène.



Cette nouvelle initiative renforce une fois de plus l’engagement d’Apple à aider les communautés dans les moments difficiles, cela montre que la solidarité est au cœur des valeurs de l’entreprise.

Our hearts go out to all of those impacted by the devastation of Hurricane Milton. To everyone still in harm's way, please stay safe. Apple will be making a donation to help with relief efforts on the ground.