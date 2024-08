Tim Cook annonce qu'Apple fera un don aux personnes touchées par les inondations au Brésil

Le Brésil est actuellement touché par des inondations d'une grande ampleur, entraînant des dégâts considérables dans plusieurs régions. Des milliers de personnes ont été contraintes de quitter leurs maisons, et les équipes de secours travaillent sans relâche depuis plusieurs jours pour fournir de l'aide et des ressources essentielles aux populations affectées. Face à cette actualité, Apple a décidé soutenir financièrement les personnes touchées par les inondations au Brésil, sur son compte X, Tim Cook a annoncé un don.

Dans une déclaration, Tim Cook a annoncé qu'Apple contribuera à l'aide humanitaire destinée aux victimes des inondations dévastatrices au Brésil. De récentes intempéries ont sévèrement touché l'État de Rio Grande do Sul, ce qui a provoqué des inondations chaotiques dans plusieurs villes. Les pluies torrentielles ont causé la mort de 95 personnes et blessé 372 individus. Au total, près de 1,4 million de personnes ont été directement affectées par ce sinistre.



Sur X, Tim Cook a rappelé l'engagement d'Apple envers les communautés touchées par des catastrophes naturelles. Bien que le montant exact du don n'ait pas été révélé, cette initiative est un signe fort de la solidarité envers le Brésil.

Tim Cook a déclaré :

Les fortes pluies devraient continuer pendant au moins une semaine supplémentaire, ce qui va rendre les opérations de secours encore plus difficiles. Les autorités et les organisations humanitaires se préparent à une longue période d'intervention et l'aide d'entreprises telles qu'Apple est un sérieux atout.

Our hearts go out to those affected by the devastating and tragic floods in Brazil. Apple will be donating to relief efforts on the ground.