App Store : le Brésil imite l'Europe et demande à Apple d'agir immédiatement !

Le Brésil rejoint la liste des pays demandant l'arrêt immédiat et définitif des pratiques anticoncurrentielles d'Apple avec son App Store. Une demande de longue date qui répond à une plainte déposée en 2022. La même problématique qu'aux États-Unis, au Japon, en Europe et dans de nombreux autres pays où l'App Store est disponible.

Le Brésil dit stop !

Tout comme la Commission européenne dans l'Union européenne, le régulateur antitrust au Brésil exige qu'Apple mette immédiatement fin à ses pratiques jugées anticoncurrentielles concernant le système de paiement de l'App Store. Le fameux débat sur la commission de 30 % imposée aux développeurs et l'impossibilité de la contourner en proposant un mode de paiement interne via une application distribuée sur la boutique d'Apple.



La justice brésilienne passe à l'action ! Apple a 20 jours pour apporter les modifications requises et se conformer aux nouvelles règles en vigueur dans le pays. Si l'entreprise ne s'exécute pas dans ce délai, une amende quotidienne de 43 000 $ sera appliquée de manière illimitée jusqu'à ce qu'elle se mette en conformité. Un délai extrêmement court qu'Apple ne pourra bien sûr pas respecter. L'objectif est de contraindre la firme à réagir rapidement à la demande et à proposer des modifications dans un avenir proche.

La décision du Conseil administratif de la défense économique (CADE) au Brésil intervient suite à une plainte déposée en 2022 par MercadoLibre, un géant du commerce en ligne en Amérique latine. Cette plainte mettait en lumière l'impossibilité pour les développeurs iOS de rediriger les utilisateurs vers des options de paiement externes. Une exigence qui, en 2024, ne trouve plus d'acceptation nulle part dans le monde, même pas aux États-Unis, le pays d'origine d'Apple.



Le Brésil n'a pas pour habitude de plaisanter avec Apple. En 2022, le pays avait déjà retiré les iPhone des magasins des revendeurs suite à la disparition du chargeur secteur dans la boîte par Apple. Malgré des amendes, Apple n'avait pas voulu revenir sur sa décision. À voir ce qu'il en sera cette fois-ci au sujet de l'App Store.



