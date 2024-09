Sideloading : Apple demande aux employés des Apple Store hors Europe de ne pas trop en parler

En ce mois de mars, quelque chose d’extraordinaire va se produire dans la distribution des applications sur iOS en Europe : celle-ci va s’ouvrir aux stores alternatifs, cela signifie que vous pourrez télécharger des applications en dehors de l’App Store. Des apps qui n’ont pas été vérifié par Apple et qui ne respectent pas forcément les règles strictes de la boutique d’Apple. Cette grande “avancée” dans la distribution des applications sur iPhone est liée à la nouvelle loi européenne, la DMA. Sans surprise, cela a fait beaucoup de bruit en Europe, mais aussi dans le reste du monde.

Apple donne des instructions à ses employés d’Apple Store

C’est officiel, le mois de mars sera le mois de l’ouverture des stores tiers sur iOS en Europe, Apple incluera cette nouveauté dans le cadre de la mise à jour iOS 17.4 qui sortira dans les prochains jours/semaines. Globalement, cela est une bonne nouvelle pour les utilisateurs européens qui vont bénéficier de prix plus avantageux, de thématiques d’applications qui n’étaient pas forcément éligibles à l’App Store… Cependant, cela va engendrer également des problèmes de sécurité, car les malwares, les arnaques ou encore les imitations d’applications risquent d’être nombreux si les stores tiers ne sont pas aussi vigilants que les équipes de l’App Store.



Quoi qu’il se passe, cette nouveauté semble éveiller la curiosité et l’excitation de nombreux clients Apple qui ne sont pas domiciliés en Europe, à tel point que la firme de Cupertino a donné ces derniers jours des consignes strictes et précises aux salariés des Apple Store en dehors de l’Europe. Comme ils sont en contact permanent avec la clientèle, des questions autour du Sideloading (des stores tiers) peuvent apparaître, puisqu’il est tout à fait normal de se renseigner de comment se passe la distribution des applications après l’achat d’un produit Apple. Alors que dire dans ce genre de situation ?

Apple a demandé à ses employés d’Apple Store en dehors de l’Europe d’en dire le moins possible à ce sujet, il est strictement interdit de mettre en avant les avantages/inconvénients ni même de mentionner un discours optimiste sur le déploiement des stores tiers prochainement en dehors de l’Europe. N’oublions pas quand même qu’Apple est contre cette approche du téléchargement d’applications, si cela se fait ce mois-ci en Europe, c’est parce que la DMA votée par la Commission européenne oblige le géant californien à adopter cette approche pour une meilleure concurrence dans la distribution des applications et des règles plus équitables envers les développeurs.



Il n’y a aucun doute que si Apple n’est pas obligé de faire pareil aux États-Unis ou dans d’autres pays dans le monde, l’entreprise n’appliquera jamais le même protocole. Aux yeux d’Apple, le Sideloading, c’est :

La perte de tout contrôle sur les applications (risque de fraude élevée)

L’augmentation des risques de malwares et imitations d’applications officielles pour tromper l’utilisateur et récupérer des informations personnelles et données sensibles.

Un abandon total de la garantie du respect de la vie privée de l’utilisateur

L’absence de vérification du bon fonctionnement d’une application avant sa mise à disposition au téléchargement

Une perte financière, comme l’utilisateur passe par des stores tiers, la commission de 15 et 30% de l’App Store ne peut pas s’appliquer

Pour faire simple, il y a zéro chance qu’Apple déploie le Sideloading en dehors de l’Europe s’il n’y a pas d’obligation. Tant pis si les utilisateurs sont nombreux à le demander, pour la firme de Cupertino, la sécurité et la confidentialité prend le dessus sur tout le reste.



Certains diront que les utilisateurs en Europe sont des privilégiés avec l’arrivée du Sideloading, d’autres diront que cela va être une catastrophe en ce qui concerne la sécurité, la performance et la confidentialité. Quoi qu’il se passe, le téléchargement sur des stores tiers se fera dès iOS 17.4 qui sera disponible dans peu de temps, nous verrons rapidement si cela est bénéfique ou non.



Source