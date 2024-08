Disponible depuis le 2 février 2024 aux États-Unis, l’exclusivité américaine pour l’Apple Vision Pro va bientôt toucher à sa fin. Un récent rapport mentionne l’arrivée prochaine de l’ordinateur spatial en France ainsi que dans d’autres pays à travers le monde. Toutefois, avant de réaliser un lancement, Apple doit former ses employés et cela va prendre plusieurs semaines !

Les formations Vision Pro ont commencé

Le Vision Pro a suscité un vif intérêt lors de son lancement aux États-Unis. Cependant, cet engouement a connu une baisse inquiétante après plusieurs mois de commercialisation, ce qui a entraîné une réduction des expéditions par Apple. Malgré ce ralentissement, le géant californien mise sur une reprise des ventes à l'international, même si le prix restera toujours un obstacle pour la majorité des clients Apple.



Les prix exacts du Vision Pro pour les marchés hors des États-Unis n'ont pas encore été communiqués, mais il est estimé que le coût en France, TVA incluse, pourrait avoisiner les 4000 euros. Cette estimation place le Vision Pro dans une gamme de prix nettement supérieure à celle de nombreux concurrents sur le marché de la réalité augmentée et virtuelle.

Dans le cadre de cette stratégie internationale, des sessions de formation ont eu lieu à Cupertino en Californie, où des employés venant de France, ainsi que d'autres pays tels que l'Australie, la Chine, l'Allemagne, le Japon, la Corée du Sud et Singapour, ont participé à des ateliers sur l'utilisation et la démonstration du Vision Pro. Ces sessions avaient pour but de préparer les employés à une interaction efficace avec les clients pour répondre à leurs questions et offrir des démonstrations pertinentes des fonctionnalités de l’appareil.



Ce n'est pas la première fois qu'Apple prépare ses employés de cette manière. Avant même le lancement aux États-Unis, des formations similaires avaient été organisées pour assurer une connaissance approfondie du produit parmi les employés.



Quant à la disponibilité internationale du Vision Pro, bien que la date exacte n'ait pas été officialisée, il est prévu qu'elle suivra la Worldwide Developers Conference (WWDC) de 2024, qui commence le 10 juin. La France, ainsi que les autres pays participants aux sessions de formation actuellement, devraient faire partie de la première vague de lancement international.



