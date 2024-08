Les employés des Apple Store présents au lancement du Vision Pro ont reçu une carte

Le lancement de l'Apple Vision Pro aux États-Unis a tellement été spectaculaire que les Apple Store étaient tous mobilisés pour que l'effectif présent soit au complet. Plus intense qu'une sortie d'un nouvel iPhone, les employés ont répondu à des millions de questions et ont fait tester l'ordinateur spatial à énormément de monde. Pour tout cela, Apple a offert une "carte de remerciement" en édition limitée.

Un "petit cadeau"

Dans un geste de reconnaissance envers les collaborateurs qui ont joué un rôle clé dans la commercialisation de son dernier produit phare, Apple a offert une carte de remerciement en édition spéciale à ses employés impliqués dans le lancement de l'Apple Vision Pro. La carte présente un design exclusif avec une illustration de l'Apple Vision Pro, accompagnée d'un message de gratitude :

Merci d'avoir aidé le monde à dire bonjour à Apple Vision Pro



Ce message venant probablement de la direction de l'Apple Park reflète l'importance du rôle que chaque collaborateur a joué dans cette étape significative de l'histoire d'Apple, marquant le début d'une nouvelle ère dans l'informatique.

Jusqu'à présent, les détails entourant les destinataires de cette carte, ainsi que la possibilité de cadeaux supplémentaires ou d'une prime spécifique liée au "lancement Vision Pro", restent enveloppés de mystère. Apple n'a pas divulgué d'informations concernant d'autres récompenses potentielles pour ces employés.



Ces cartes de remerciements ont rapidement trouvé leur chemin sur la plateforme de vente en ligne eBay, où elles sont proposées à un prix avoisinant les 180 dollars, cette mise en vente attirera probablement quelques collectionneurs.



