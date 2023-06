Apple Vision Pro : Final Cut Pro sera prêt dès le lancement

Apple a dévoilé son premier casque de réalité mixte (enfin son ordinateur spatial) avec beaucoup de caractéristiques intéressantes ainsi que des fonctionnalités exceptionnelles qui montrent l'avance qu'a acquise le géant californien sur ses concurrents. Cependant, est-ce assez pour convaincre les utilisateurs ? Pour que l'Apple Vision Pro soit un succès, il va falloir aussi que les contenus soient présents. Pour cela, il y a les développeurs tiers, mais également les applications d'Apple !

Final Cut Pro prêt dès le premier jour de disponibilité du Vision Pro

Après l'événement d'ouverture de la WWDC 2023, plusieurs journalistes, développeurs et YouTubers ont eu la chance de tester en avant-première un Apple Vision Pro. Si les retours ont été nombreux et très positifs, on a pas beaucoup vu les expériences des experts qui ont été invités. En effet, Apple a envoyé une invitation à des spécialistes de réalité augmentée, de réalité virtuelle et même à des personnes qui travaillent quotidiennement sur la production de films.



Matti Haapoja qui est cinéaste et YouTuber a eu l'occasion de tester avant tout le monde l'Apple Vision Pro. Selon les déclarations de son retour d'expérience, c'est un produit incroyable qui va complètement révolutionner la réalisation de films, la narration et la création de contenu de manière générale.

Selon Haapoja, Apple lui a confirmé que Final Cut Pro sera bien présent sur l'Apple Vision Pro dès le premier jour du lancement, d'ailleurs, c'était accessible pendant la phase de test.

Dans une série de tweets, voici ce qu'il a déclaré :

Je viens d'essayer Apple Vision Pro et il va complètement changer la réalisation de films, la narration et la création de contenu. Je n'ai jamais connu ce genre de présence, j'ai l'impression d'être là dans la scène. Ils m'ont montré des endroits à travers le monde où j'étais allé et j'avais eu l'impression de revivre des souvenirs. L'un d'eux était sous l'eau avec un plongeur qui nourrit les requins et je l'ai fait et c'était tellement réel d'être là à nouveau. Et l'édition dans Final Cut Pro en réalité augmentée sera disponible pour le lancement. Édition avec des yeux et des gestes. Nous avons enfin l'en train de modifier les styles de rapport minoritaire. Je paierais tellement plus d'argent que 3499 $ pour pouvoir revivre des moments et des expériences importants plus tard dans la vie. Absolument époustouflé.

Le montage vidéo avec Final Cut Pro sur visionOS serait complètement différent, immersif et nettement plus agréable. Ce que n'a pas dit Matti Haapoja, c'est si la version de Final Cut Pro sur visionOS serait native ou était une extension de ce qu'il y avait sur un Mac à proximité. Techniquement, l'Apple Vision Pro aurait les performances nécessaires (grâce notamment à la puce M2) pour faire tourner des applications très gourmandes comme Final Cut Pro ou encore Logic Pro.