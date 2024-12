Lancement de l’Apple Vision Pro à Taïwan le 17 décembre

Apres la Corée du Sud et les Émirats arabes unis, Apple a officiellement annoncé que son casque Vision Pro sera lancé à Taïwan le mardi 17 décembre, avec une ouverture des précommandes ce jeudi 5 décembre à 9h00 heure locale. L’occasion de s’apercevoir que les semaines passent et l’actualité du casque de réalité mixte se fait de plus en plus discrète.

Précommandes et détails sur le produit

La page dédiée à l’Apple Vision Pro pour Taïwan met en avant les dates de précommande et de lancement, tout en fournissant des informations détaillées sur le casque de la marque américaine. Les clients peuvent visiter l’Apple Store en ligne pour Taïwan afin d’explorer les prix, les options de stockage et les inserts optiques ZEISS adaptés à l’appareil.

La firme en profite pour donner les chiffres de l’App Store :

L'App Store propose désormais plus de 2 500 applications conçues spécifiquement pour Apple Vision Pro et plus de 1,5 million d'applications iPhone et iPad entièrement compatibles avec Apple Vision Pro, y compris des titres populaires tels que « friDay », « MyVideo » et « momo Shopping ». " Application lancée par le service. Les utilisateurs peuvent également intégrer leur Mac sans fil dans Apple Vision Pro via « Mac Virtual Display » pour accéder aux applications Mac sur un immense écran privé et portable. Les fonctionnalités uniques d’Apple Vision Pro, combinées aux applications créées par la communauté mondiale des développeurs Apple, créent un appareil multifonction exceptionnel pour les utilisateurs

Démonstrations en magasin

Les deux Apple Store situés à Taipei, la capitale de Taïwan, proposeront des démonstrations de 30 minutes du Vision Pro. Les modalités pour réserver ces sessions seront communiquées une fois les précommandes ouvertes. Mais nul doute qu’il s’agira des mêmes conditions qu’en France, avec un système de réservation.



Pour en savoir plus, rappelons notre test du Vision Pro, permettant notamment de comprendre l’usage de ce genre de produit.

Expansion mondiale

Avec le lancement à Taïwan, le Vision Pro sera désormais disponible dans 13 pays et régions. Initialement lancé aux États-Unis en février, l’appareil a été commercialisé en France, Australie, Canada, Allemagne, Royaume-Uni, Chine, Hong Kong, Japon et Singapour en juin et juillet. Les lancements les plus récents ont eu lieu en Corée du Sud et aux Émirats Arabes Unis il y a quelques semaines seulement.

Avec des ventes très décevantes, le Vision Pro n’a pas marqué les esprits comme l’iPhone ou l’Apple Watch, mais Apple travaille toujours sur une version 2 plus puissante et, surtout, une version standard deux fois moins chère.