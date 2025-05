Apple stoppe le déploiement d'iPadOS 17.7.7 en raison d'un problème grave

Apple a cessé de signer la mise à jour iPadOS 17.7.7, publiée plus tôt cette semaine pour les appareils incompatibles avec iPadOS 18, tels que l'iPad de sixième génération, l'iPad Pro 10,5 pouces et l'iPad Pro 12,9 pouces de deuxième génération. Par conséquent, les utilisateurs ne peuvent plus installer cette mise à jour, même si elle apparaît dans la section Mise à jour logicielle.

C'est grave docteur ?

Bien qu'Apple n'ait pas officiellement communiqué la raison, de nombreux rapports sur les forums Apple, Reddit et d'autres plateformes comme X indiquent que les utilisateurs rencontrent des problèmes persistants de connexion aux applications après la mise à jour. Par exemple, il est impossible de s'authentifier dans des applications comme Wikipédia, Duck Duck Go et Letterboxd. Et quand les utilisateurs y parviennent, ils se font déconnecter comme sur YouTube, X et PayPal notamment.

Certains ont tenté diverses solutions, comme la désactivation du Temps d'écran, la vérification de l'absence de profils MDM, l'activation des cookies Safari, la réinitialisation de tous les réglages et une réinitialisation complète d'usine, rien n'y fait.



Apple a probablement suspendu la mise à jour pour résoudre ces problèmes et devrait publier une version corrigée dans les prochains jours. Rappelons qu'iPadOS 17.7.7 est sorti dans la foulée d'iPadOS 18.5, afin de combler des failles de sécurité.