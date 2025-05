Apple déploie iPadOS 17.7.8 et corrige les bugs de la version retirée

Apple vient de publier iPadOS 17.7.8, une mise à jour de sécurité essentielle pour certains anciens modèles d’iPad. Cette version intervient après le retrait précipité d’iPadOS 17.7.7, qui avait causé des dysfonctionnements importants chez de nombreux utilisateurs.

Quelques jours après les soucis d'iPadOS 17.7.7

Apple a publié aujourd’hui iPadOS 17.7.8, une mise à jour critique de sécurité destinée aux iPad plus anciens, notamment l’iPad de 6e génération, l’iPad Pro 10,5 pouces et l’iPad Pro 12,9 pouces de 2e génération . Cette version remplace iPadOS 17.7.7, retirée la semaine dernière en raison de problèmes majeurs signalés par les utilisateurs.

Rappel : les problèmes de la version 17.7.7

La mise à jour iPadOS 17.7.7, lancée début mai, a rapidement suscité des plaintes. Les utilisateurs ont constaté que de nombreuses applications, y compris Safari, YouTube, Wikipedia ou DuckDuckGo, les déconnectaient systématiquement à chaque redémarrage, comme si elles étaient fraîchement installées. Des témoignages sur les forums d’Apple et Reddit ont confirmé que ces problèmes persistaient malgré les tentatives classiques de dépannage, telles que la réinitialisation des paramètres ou la désactivation du Temps d'écran.

Face à l’ampleur des dysfonctionnements, Apple a cessé de signer iPadOS 17.7.7 le 15 mai, empêchant ainsi toute nouvelle installation de cette version.

iPadOS 17.7.8 : une mise à jour corrective et sécuritaire

La version 17.7.8, disponible depuis le 19 mai, vise à corriger ces problèmes de déconnexion et à renforcer la sécurité des appareils concernés. Elle apporte des correctifs pour des vulnérabilités critiques liées à la corruption de mémoire et à l’accès non autorisé aux données sur disque.

Les utilisateurs d’iPad ne pouvant pas passer à iPadOS 18 sont fortement encouragés à installer cette mise à jour via Réglages > Général > Mise à jour logicielle.

En résumé