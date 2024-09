Jeff William d’Apple, se déplace à Taïwan pour les 50 ans de Foxconn

Entre Foxconn et Apple, c’est une histoire qui dure, à tel point que la collaboration entre les deux entreprises existe depuis plus de 15 ans. Fidèle assembleur des produits Apple, Foxconn a toujours su répondre aux attentes et exigences du géant californien. Pour marquer le coup des 50 ans de Foxconn, Apple a tenu à être présent à travers le déplacement de son directeur de l’exploitation, Jeff Williams.

Jeff Williams participe aux 50 ans de Foxconn

Jeff Williams, le directeur de l’exploitation chez Apple, s’est rendu à Taïwan pour célébrer le cinquantième anniversaire de Foxconn, un pilier central dans la chaîne de production d’Apple. Accompagné de Sabih Khan, le vice-président exécutif des opérations d’Apple, ainsi que de délégués de SoftBank et Arm, cette visite exceptionnelle témoigne de la profondeur des liens entre Apple et son partenaire de longue date.



Foxconn, le titan de la fabrication électronique, est surtout connu pour assembler des produits phares d’Apple tels que l’iPhone, l’iPad et le MacBook. Ce partenariat qui dure depuis plus de 15 ans a valu à Foxconn le titre de principal assembleur d’Apple, une reconnaissance non seulement de la capacité de Foxconn à répondre à des demandes consommateurs intenses mais également de son engagement envers la qualité.

La visite de Williams à Taïwan intervient dans un contexte où Apple cherche à diversifier son réseau de fabrication, notamment en délocalisant une partie de la production de l’iPhone de la Chine vers l’Inde, un projet ambitieux mené avec l’aide précieuse de Foxconn. Cette stratégie reflète la volonté d’Apple de diversifier la localisation de ses usines d’assemblages pour répondre aux défis géopolitiques et économiques mondiaux.



Ce n’est pas la première fois que Williams se rend à Taïwan pour une occasion marquante. En 2017, il avait déjà visité le pays pour célébrer le trentième anniversaire de TSMC, montrant l’importance de Taïwan dans l’écosystème mondial de la fabrication électronique et la reconnaissance d’Apple envers ses partenaires stratégiques dans la région.



