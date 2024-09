Nouveau scandale chez Foxconn, le partenaire de fabrication d’Apple refuse les femmes mariées

Depuis plusieurs années, Foxconn a accéléré le transfert de la production des iPhone de la Chine vers l’Inde. Alors que les chaînes de production en Inde tournent plutôt bien avec des exigences qualité d’Apple entièrement respecté, tout ne serait pas aussi parfait qu’on le pense. Depuis plusieurs jours, Foxconn est plongé en plein scandale, Reuteurs a découvert que le partenaire d’Apple refuse systématiquement les femmes mariées aux entretiens d’embauche. Une discrimination flagrante qui fait le buzz dans les médias locaux.

Foxconn pourrait être rappelé à l’ordre par Apple sur sa politique de recrutement

Foxconn qui est le principal partenaire d’Apple pour la fabrication des iPhone, se trouve une fois de plus au cœur d’une controverse pour le moins délicate. Cette fois, l’entreprise est accusée d’exclure les femmes mariées de ses chaînes d’assemblage d’iPhone en Inde et de les bloquer aux sessions de recrutement, une décision qui viole les principes d’égalité des chances prônés par Apple.



En 2019, à la demande insistante d’Apple, Foxconn a commencé à s’implanter en Inde. Cette décision visait à réduire la dépendance de l’entreprise envers la Chine pour la fabrication de produits Apple. Toutefois, l’expansion en Inde n’a pas été sans obstacles, Foxconn a dû faire face à des conflits culturels et à des problèmes concernant les heures de travail hebdomadaires, compliquant ainsi son intégration dans le pays.

La nouvelle affaire qui éclabousse Foxconn est particulièrement troublante. Selon un rapport de Reuters, l’entreprise aurait demandé à ses recruteurs de refuser les femmes mariées avant même qu’elles n’entrent dans l’usine. Les recruteurs reçoivent des instructions précises pour déterminer rapidement la situation familiale des candidates lors des sessions de recrutement.



S. Paul, un ancien cadre des ressources humaines chez Foxconn India, a confirmé que ces directives discriminatoires étaient communiquées verbalement aux agences de recrutement. Aucune trace écrite n’est laissée, car cette pratique est évidemment illégale. Les raisons invoquées par Foxconn pour cette discrimination sont que les femmes mariées auraient tendance à prendre plus d’arrêts maladie, à arriver en retard, ou à démissionner plus rapidement que leurs homologues célibataires. Cette politique discriminatoire viserait donc à garantir une stabilité des effectifs, particulièrement critique lors du lancement d’un nouvel iPhone.



Cette politique de Foxconn va à l’encontre des valeurs d’égalité des chances défendues par Apple. En 2022, Apple a commencé à effectuer des audits mensuels pour s’assurer que les normes d’embauche sont respectées. Malgré ces efforts de la part d’Apple, Reuters a découvert que quatre recruteurs tiers de Foxconn n’acceptaient que les femmes célibataires pour des postes d’assemblage, tandis que les hommes, même mariés, passaient plus facilement les entretiens. De plus, cette situation ne date pas d’hier, selon le rapport.



Suite à la publication de Reuters, Foxconn se défend publiquement en affirmant que ces accusations sont fausses et que lors de la dernière campagne de recrutement, environ 25 % des femmes embauchées étaient mariées.