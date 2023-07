Apple Vision Pro : Luxshare serait l'unique partenaire d'assemblage, Foxconn est écarté !

Pour l'assemblage de ses produits, Apple collabore avec plusieurs sociétés, parmi les plus connues, il y a Foxconn et Luxshare. Le premier est considéré comme un partenaire historique, le deuxième a acquis la confiance d'Apple par son sérieux, son talent et sa ponctualité dans la livraison des commandes aux plateformes logistiques d'Apple. Aujourd'hui, un récent rapport nous apprend que Luxshare aurait réussi à éliminer Foxconn pour l'assemblage de l'Apple Vision Pro !

Luxshare, l'heureux gagnant d'un accord plus qu'intéressant financièrement

Depuis la présentation du Vision Pro en juin 2023, des informations concernant sa fabrication ont fait surface. Selon le Financial Times, Luxshare, le principal concurrent de Foxconn, serait l'unique partenaire d'assemblage pour l'ordinateur spatial, une affirmation qui n'a pas été confirmée par Apple.



Luxshare a bâti sa relation avec Apple dès 2011, l'entreprise a commencé par la fabrication de simples connecteurs. Basée à Shenzhen, en Chine, Luxshare a travaillé avec Apple pour surmonter les défis de fabrication du casque Vision Pro, notamment des problèmes avec les écrans micro-OLED. La société est connue pour sa flexibilité dans le prototypage, un atout qui pourrait expliquer le choix d'Apple.

Selon le Financial Times, un employé anonyme de la chaîne d'approvisionnement a indiqué que le renforcement de la relation entre Luxshare et Apple serait dû en partie à la volonté de Luxshare d'expérimenter des idées audacieuses dans ses installations de production. Bien que les détails de ces idées n'aient pas été divulgués, on sait que Luxshare s'est régulièrement vu confier la fabrication de dispositifs Apple de plus en plus complexes, comme l'iPhone.

Une histoire de leadership et de croissance

Luxshare a été cofondée par Grace Wang, une ancienne employée des premières lignes de production de Foxconn et son président actuel. Sous sa direction, les revenus annuels de Luxshare sont passés de 350 millions de dollars en 2011 à 30 milliards de dollars en 2022.

Mme Wang a conduit Luxshare à se diversifier hors de la Chine, bien qu'elle ait exprimé des réserves sur la maturité de la chaîne d'approvisionnement en Inde. Malgré cela, Luxshare envisage de produire l'iPhone 16 Pro Max en Inde d'ici 2024. Le Vietnam est considéré par Wang comme "la meilleure option" pour délocaliser la fabrication, en dépit des demandes récentes de réduction de la consommation d'électricité. Cette décision montre que Luxshare est prêt à prendre des risques calculés pour assurer sa croissance.



Il reste à voir si les informations du Financial Times sont confirmées et si Luxshare sera le seul fabricant de l'Apple Vision Pro. Une chose est certaine : la collaboration entre Luxshare et Apple est forte et pourrait bien définir l'avenir de la production d'Apple.