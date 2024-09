Le développement de l’Apple Vision Pro 2 serait suspendu

Alors que l’Apple Vision Pro a connu un gigantesque succès lors de son lancement aux États-Unis, les ventes sont aujourd’hui largement plus faibles, mais Apple ne perd pas espoir. L’entreprise s’apprête à lancer une vague de lancements à l’international, dont en France, ce qui devrait dynamiser les ventes. Un nouveau rapport aujourd’hui nous indique une information assez surprenante : l’Apple Vision Pro 2 est concerné par une « pause » dans son développement, est-ce en lien avec les ventes décevantes ?

L’Apple Vision Pro 2 est suspendu, le développement en pause

Apple aurait suspendu le développement de la deuxième génération du Vision Pro. Cette décision stratégique viserait à concentrer les efforts de l’entreprise sur un modèle plus abordable et n’est en aucun cas liée aux ventes actuelles du Vision Pro, selon le rapport qui révèle cette information.



Apple avait initialement prévu de diviser sa gamme de produits Vision en deux modèles distincts : un modèle “Pro” haut de gamme (que l’on connaît déjà) et un modèle standard plus économique et avec des caractéristiques moins intéressantes à un prix inférieur de 2000€.

Dans le cadre de cette nouvelle stratégie, Apple se concentre sur la réduction des coûts des composants pour le modèle de première génération du Vision Pro. La firme de Cupertino travaille également sur la création d’un écran amélioré destiné aux futures versions de la gamme.

Vers un produit plus abordable pour augmenter les ventes

Apple met désormais l’accent sur le développement d’un produit Vision plus abordable, doté de moins de fonctionnalités que le Vision Pro de première génération. Ce modèle, portant le nom de code “N109”, est en cours de développement depuis 2022, soit avant l’annonce officielle qui a eu lieu à la WWDC 2023. L’objectif d’Apple est de vendre ce casque à un prix similaire à celui d’un iPhone haut de gamme, soit environ 1 600 $.



Initialement, la sortie de ce nouveau produit Vision était prévue pour la fin de 2024. Cependant, début 2024, aucun prototype ferme n’était encore disponible. Apple rencontre des difficultés à réduire les coûts sans compromettre les fonctionnalités essentielles. En conséquence, la date de sortie révisée pourrait glisser au-delà de fin 2025.



Malgré l’objectif de réduire les coûts, Apple souhaite conserver certains composants d’affichage haut de gamme du Vision Pro dans ce nouveau modèle à faible coût. L’entreprise veut absolument maintenir une qualité d’affichage supérieure, même pour le modèle moins cher.

Réduction de la fabrication

L’un des fournisseurs d’Apple a réduit sa production de 50 % après avoir reçu des prévisions de l’entreprise indiquant une demande plus faible que prévu. Cette année, Apple n’a pas produit plus de 500 000 unités de Vision Pro et ne prévoit pas d’augmenter cette production avant août.



Bien que le développement du Vision Pro de deuxième génération soit actuellement suspendu, il est possible qu’Apple reprenne ce projet dans quelques mois.



