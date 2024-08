Un iMac taille XXL serait toujours en développement chez Apple

Bonne nouvelle pour les fans d'iMac qui rêvent d'un modèle avec un écran plus généreux : Apple n'a pas abandonné l'idée. Selon les dernières indiscrétions de Mark Gurman de Bloomberg, la firme de Cupertino continue d'explorer la piste d'un iMac avec une dalle de plus de 30 pouces, pas très loin d'une petite télévision finalement.

Un iMac 32 pouces pour remplacer l'iMac Pro ?

Cela fait maintenant plusieurs années que les rumeurs évoquent le développement par Apple d'un iMac grand format, pour succéder au défunt iMac Pro de 27 pouces. Lancé en 2017 et abandonné en 2021, ce modèle haut de gamme n'a jamais eu droit à une mise à jour avec les puces Apple Silicon.

Depuis, Apple mise tout sur l'iMac 24 pouces avec puce M3 pour le grand public, et sur le combo Mac Studio + Studio Display pour les professionnels. Mais il reste clairement un trou dans la gamme entre les deux, que pourrait venir combler un iMac XXL.

D'après les dernières informations de Mark Gurman, ce projet serait toujours d'actualité chez Apple. L'analyste réputé évoque un iMac avec un écran de plus de 30 pouces, sans préciser la diagonale exacte. Mais un modèle 32 pouces semble le plus probable, pour se caler sur les dimensions du Pro Display XDR.

Lancement en 2025 avec la puce M4 ou plus tard ?

La grande inconnue reste le calendrier. Mark Gurman indique qu'il n'est pas certain que cet iMac XXL adopte la puce M4, attendue fin 2024 dans les MacBook Pro et Mac mini. Cela suggère que son lancement n'est pas imminent.

L'analyste Ming-Chi Kuo avait évoqué en octobre dernier un iMac 32 pouces mini-LED pour 2025. Mais il n'est pas exclu qu'Apple attende finalement 2026 et l'arrivée de la puce M5 pour lancer ce nouveau modèle. Tout dépendra de l'avancée de son développement.

Côté design, on peut s'attendre à un look proche du Studio Display, avec des bordures fines et la disparition du menton caractéristique des iMac actuels. De quoi offrir un écran encore plus immersif, tout en conservant un encombrement raisonnable.

Apple mise sur le haut de gamme

Avec cet iMac 32 pouces, Apple chercherait clairement à séduire les professionnels de la création qui ont besoin d'un grand écran, mais qui n'ont pas forcément les moyens de s'offrir un Pro Display XDR à 5000€. Un positionnement tarifaire autour de 3000€ semble envisageable, pour se placer entre l'iMac 24" et le Mac Studio.

Ce serait aussi l'occasion pour Apple de relancer la gamme iMac Pro, en proposant des configurations musclées avec jusqu'à 32 Go de RAM et 4 To de stockage par exemple. De quoi en faire une véritable station de travail tout-en-un, capable de rivaliser avec un Mac Studio. En fait, Apple doit faire un sorte que l'iMac soit moins cher qu'un combo Mac Studio + Studio Display, sinon la gamme n'aurait plus de sens en plus d'être très fournie. Il ne faudrait pas que les ventes d'un grand iMac soient phagocytées par le Mac Studio avec un écran qualitatif.

Reste à voir si Apple ira jusqu'au bout de ce projet, ou si elle préférera se concentrer sur ses autres catégories de produits, comme le casque de réalité mixte ou la robotique. Mais une chose est sûre : la firme n'a pas dit son dernier mot sur le marché des ordinateurs de bureau haut de gamme. Et c'est une excellente nouvelle pour tous les créatifs en mal d'un iMac plus ambitieux.



Source