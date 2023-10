Le nouvel iMac 24 pouces en 2024, la version 32 pouces miniLED en 2025

Apple sortira un nouvel iMac 24 pouces en 2024, selon l'analyste Ming-Chi Kuo qui confirme les derniers propos de Mark Gurman de Bloomberg. De plus, un iMac haut de gamme avec un écran mini-LED de 32 pouces sortira en 2025 selon Kuo, une sorte d'iMac Pro.

Un iMac 24 pouces l'an prochain

Si l'analyste ne précise pas la puce qui équipera l'iMac renouvelé, il ne fait aucun doute qu'il s'agit de la puce M3. La puce M3 devrait être dotée d'un GPU à 8 cœurs et d'un GPU à 10 cœurs, et comme elle est gravée selon le processus à 3 nanomètres inauguré par la puce A17 Pro de l'iPhone 15. Elle présentera des améliorations significatives en termes de performances et d'efficacité.



L'iMac 24 pouces actuel, sorti en 2021, est équipé d'une puce M1. Apple a choisi de ne pas mettre à jour l'iMac depuis les débuts de la puce M1, et la différence devrait être conséquente. Attention toutefois, le site Mac Otakara expliquait il y a quelques jours qu'un iMac M2 était encore possible.

Une version 32 pouces un peu plus tard

L'information la plus intéressante est finalement la variante 32 pouces qui arriverait en 2025 d'après l'analyste Ming-Chi Kuo. Le tout avec un rétro-éclairage miniLED, comme sur l'iPad Pro et les MacBook Pro 14 / 16 pouces.



De nombreuses rumeurs ont fait état d'un iMac plus grand au cours des deux dernières années, mais rien ne s'est concrétisé, à part un écran autonome, le Studio Display de 27 pouces. Justement, l'iMac 27 pouces a été abandonné en 2022, un an après l'iMac Pro, laissant la gamme iMac avec le seul modèle de 24 pouces.



Il semblerait que cela soit sur le point de changer en 2025, Apple utilisant la même technologie mini-LED que celle introduite dans l'écran Pro Display XDR, bien plus cher. Le design devrait d'ailleurs s'inspirer de ce dernier, pour offrir un ordinateur haut de gamme aux clients.