Dough Canvas : un écran 6K de 32 pouces conçu avec la communauté pour les créatifs Apple

Dough, fabricant reconnu dans les écrans haut de gamme, vient d'annoncer son nouveau projet ambitieux : Canvas, un moniteur 6K de 32 pouces spécifiquement conçu pour les professionnels de la création, en particulier les utilisateurs Mac à la recherche d'une alternative premium au populaire Studio Display d'Apple.



Contrairement aux approches traditionnelles, ce moniteur a été développé en collaboration directe avec la communauté, notamment via le subreddit r/Mac et les canaux communautaires de Dough. Cette démarche participative a permis de définir les caractéristiques essentielles répondant aux besoins réels des créatifs.

Un écran pensé pour les professionnels exigeants

Le Canvas se distingue par sa dalle IPS Black de 32 pouces en résolution 6K, fournie par LG et présentée initialement au CES 2025. Cette technologie offre une profondeur de couleur réelle 10 bits (sans FRC) et une couverture impressionnante des espaces colorimétriques : 98% du DCI-P3 et 99,5% de l'Adobe RGB.

Rob Windhouwer, chef de produit chez Dough, explique la philosophie derrière ce projet :

Les créatifs ne devraient pas avoir à choisir entre des écrans surévalués conçus pour un écosystème fermé ou des panneaux génériques en plastique destinés aux bureaux. Canvas répond à ce que notre communauté demande depuis longtemps : un moniteur compatible Mac, techniquement avancé, aussi premium que leurs outils quotidiens — sans compromis.

L'écran intègre également un polariseur ATW qui garantit des angles de vision larges et réduit considérablement le "glow" typique des dalles IPS. Le traitement de surface brillant anti-reflet assure des visuels éclatants avec un minimum de reflets, offrant des noirs plus profonds et des couleurs plus riches, tout en s'harmonisant parfaitement avec l'esthétique des MacBook et des Studio Display d'Apple.

Design premium et personnalisation communautaire

Le moniteur arbore un boîtier en aluminium anodisé de haute qualité avec un pied moulé sous pression, reflétant le souci du détail et la qualité de fabrication qui caractérisent les produits Apple. Dough va même encore plus loin en faisant le choix d'un traitement du verre Gorilla Glass (comme sur les smartphones) au contraire des dalles glossy ou mates traditionnelles. Ce choix de matériaux premium vise à offrir une expérience visuelle et tactile à la hauteur des attentes des professionnels de la création.

Si les caractéristiques principales de la dalle et le design industriel sont déjà fixés, Dough sollicite encore l'avis de la communauté pour finaliser certains aspects :

La disposition du hub USB et la configuration de l'alimentation

Les entrées HDMI et vidéo secondaires

Les spécifications de la webcam intégrée

Le type d'alimentation (interne ou externe)

Les options audio (haut-parleurs intégrés, externes ou aucun)

Pour faciliter cette co-création, Dough a ouvert une plateforme de développement participatif permettant aux utilisateurs de voter sur les spécifications finales et le design.

Positionnement et disponibilité

Bien que le prix définitif et la date de lancement dépendent encore des retours de la communauté, Dough vise clairement à proposer une alternative plus abordable que le Studio Display d'Apple à 1749 euros, tout en offrant des performances supérieures et un écran plus grand. Le Canvas répond à deux demandes principales : celle des utilisateurs souhaitant qu'Apple propose un Studio Display plus grand, et celle des créatifs recherchant la meilleure expérience d'affichage possible dans un design élégant rappelant les produits Apple.

Pour les photographes, vidéastes et designers travaillant sur Mac, ce moniteur pourrait bien représenter l'alternative idéale aux solutions actuelles du marché, combinant taille généreuse, résolution élevée et fidélité colorimétrique exceptionnelle, le tout dans un design soigné et à un prix plus accessible que les solutions Apple.

Les personnes intéressées peuvent suivre l'évolution du projet sur le site web de Dough et participer au processus de développement pour influencer les caractéristiques finales de ce moniteur prometteur.